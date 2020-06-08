港區國安法影響樓市？　美聯：二手減價盤增50%

雖然焦點新盤銷情理想，二手屢錄高價成交，惟仍有業主劈價逾百萬賣樓。有代理表示，對部分業主來說，港區國安法始終不算好消息，加上香港經濟前景未明，美國又可能出手制裁，故他們情願盡快賣樓，套現資金離場。

美聯物業董事張子存說，據公司網站顯示，由港區國安法公布計，即5月22日開始，截至上周三（6月3日），網站減價盤數量急增五成，而減價盤佔總網盤比例，則由原來2.1%，增至約3.2%。

不過，他坦言，新冠肺炎影響較大，以疫情爆發後兩周計，網站減價盤數量增逾1.5倍，雖然以增幅計，不及港區國安法，惟減價盤佔總網盤比例，則由原來的2.2%，增至5.5%，反映疫情對樓市影響較大。

事實上，港區國安法對樓市影響有限，皆因消息公布後，多個新盤登場，其中新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期、以及萬科香港旗下長沙灣The Campton，銷情均相當理想。

張子存說，據「一手住宅物業銷售資訊網」資料顯示，自港區國安法公布後，截至昨日（6月7日），即17日期間，市場共錄逾1,400宗成交，較消息公布前約17日的900宗成交，急增逾50%。

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