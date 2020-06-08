【科技抗疫】商湯科技推出智能測溫消毒通道

▲ 商湯科技SenseTime最近夥中科寶（控股）旗下金康科技簽署合作協議，共同推出全港首座「CLeanTech 智能測温消毒通道設施」。

人工智能（AI）公司商湯科技SenseTime最近夥消毒科研公司中科寶（控股）旗下金康科技簽署合作協議，共同推出全港首座「CLeanTech 智能測温消毒通道設施」，以創新科技支持全球新冠肺炎疫情防控。

CLeanTech智能測温消毒通道設施結合人工智能探溫、空氣消毒淨化、納米與光催化消毒技術及負壓淨化装置設計於一體,為用戶自動進行無接觸式體温探測與全身消毒。測温一體機採用人工智能技術，偵測用戶額頭上的體溫，以量度最高溫度點的SenseThunder-E mini，並可於1.2米距離內以少於0.5秒速度量測額溫，而量度誤差一般都不超過±0.4攝氏度。

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此外，系統如發現體温異常便會發出提示，亦同時加入口罩佩戴提醒功能，並將閘口保持關閉，確保只有體溫正常者可以通行。進入設施後，系統就會即時啟動第一重消毒程序，透過強風形成漩渦，吹走及潔淨用戶衣服表面塵垢與細菌，並進行過濾。而室內漂浮於空氣中的病毒與細菌當一落四壁，便會被塗上滅菌鍍膜塗層的納米刺針破壞。

抗菌塗層同時加入光催化劑，分解設施內的有害病毒和細菌，增強殺菌效能，防止病毒殘留。最後，負壓潔淨室旁的噴嘴，平均噴灑天然空氣消毒淨化液於用戶衣服上，便完成最終消毒程序，所需時間約12-40秒。

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目前，商湯的熱成像測温一體機已獲香港多家連鎖餐廳、食肆與學校採用，未來將攜手金康將智能測溫消毒通道設施推廣到海外市場，運用智能防疫科技對抗疫情。

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責任編輯：施雯雯