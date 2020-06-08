【經典遊戲】Neopets推出手機網頁版　重現童年回憶

▲ 《尼奧寵物》踏入20週年，最近宣佈推出手機網頁版公測版，讓玩家可以在手機上重溫當年在網上飼養寵物的經典回憶。

作為90後，相信必定會認識曾經紅極一時的經典Flash網頁遊戲《尼奧寵物》（Neopets）！《尼奧寵物》踏入20週年，最近宣佈推出手機網頁版公測版，讓玩家可以在手機上重溫當年在網上飼養寵物的經典回憶。

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Neopets是一個飼養寵物的網上遊戲，玩家可以每天到遊戲室賺錢，或是去不同的地點刷道具。賺取金錢後，可以把金錢儲入銀行賺取利息。不少玩家為了幫寵物買衣服、買玩具、入手稀有物品、佈置寵物房間而花費大量金錢。Neopets自2015年2月後，雖然仍然一直維持營運，但已經沒有再提供繁體中文版，同時部分經典遊戲與冒險情節也停止更新，因而曾傳出暫停開發及中止計劃的消息。

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最近他們在Twitter上公布，Neopets 終於推出手機版網站，雖然只是公開測試版本，但是也希望可以透過用戶試用之後提供意見，協助他們繼續改善平台。事實上，Neopets並非首次涉足手機版遊戲領域，去年，該公司就推出過名爲Legends and Letters 的手機遊戲，其遊戲模式和角色等都與Neopets極為類近，可惜反應不似預期。對於今次將Neopets整個翻新放入手機版本，成績如何仍有待觀察，但相信的確勾起了不少玩家的童年回憶。

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責任編輯：施雯雯