信義光能盈喜料上半年多賺5成 惟母公司信義玻璃盈警

▲ 信義光能發盈喜，料首季多賺最多50%。

信義光能 （00968） 發盈喜，預期截至今年６月底止半年，純利將大幅增長35至50%，去年度同期純利為9.5億元，增長主要由於來自本集團太陽能玻璃業務的盈利貢獻大幅增加。

集團太陽能玻璃產品的銷量增加，主要是因為用於雙層玻璃和雙面 太陽能組件的玻璃產品需求增加所帶動； 與此同時，太陽能玻璃產品的平均市場價格預計高於去年同期。另外，集團將更多產能分配到高附加值的太陽能玻璃產品；及若干原材料及能源的生產成本降低，以及生產效率的不斷提高。

信義玻璃盈警

另方面，信義光能的母公司信義玻璃 （00868） 發盈警，預計截至月底止上半年股東應佔盈利預料將減少25至40%，對比截去年同期股東應佔盈利為21.2億元。

盈利減少主要由於信義光能於去年3月發行新股，而視作出售公司於信義光能的股權的權益攤薄，及公司於去年6月月出售若干信義光能股份而錄得的一次性總收益6.3億元。

另外，人民幣於貶值；及集團若干玻璃產品（例如汽車玻璃和浮法玻璃產品）的需求和平均售價下降，亦是導致盈利下跌的原因。

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