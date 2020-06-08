我雖然曾經做過大企業的CEO，但我還是比較喜歡小型企業。現在集團雖然已經有中型企業的規模，但旗下的公司，絕大部分都是10人以下的微小型企業。

我認為大自然有「小則美」的偏好，龐大如恐龍，也敵不過冰河時期，但細小的蜥蜴，卻能生存下來；又例如小如新冠肺炎病毒，也表現出頑強的生命力，令人類疲於奔命。

我曾經管理過只有13人的公司，即使當時是亞洲金融風暴，盈利率仍相當高，而且工作氣氛良好，同事關係融洽，員工流失率幾乎是零。當然我也明白大企業享有規模效益的好處，這可能是萬有引力以外最大的力量，但規模變大時也會衍生很多問題，削弱規模效益的好處。企業變大的誘因，是大企業CEO可以有更高的報酬，所以他們都有很大動力去收購合併。

我一直認為微小企業的生命力更強，比起一間微小企業更堅固的，是很多間微小企業，這更能分散風險，也能通過共享資源帶來一定的規模效益，這就是我們集團架構的理念。

這模式也經得起實證的考驗，即使在社會運動和新冠肺炎的挑戰下，集團整體仍有微利。我認為當企業發展的時候，以細胞分裂模式擴張，比單一個體膨脹更健康，也更能抵禦市場的跌宕。

原文刊於《晴報》內。