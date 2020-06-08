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【着數優惠】海洋公園重開　成人門票七折　兼送350元消費券

理財智慧 19:58 2020/06/08

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受疫情影響，關閉4個月的海洋公園將於本周六（13日）重開，公園於恢復營運初期逢星期二休園，園區開放時間推出多項長者、成人、小童優惠。當中，成人門票有7折優惠﹑即門票售350元。

於6月13日至7月31日的優惠期內，11歲以下兒童可免費入場，並可獲贈「買50元送50元」遊戲攤位優惠券一張；成人門票則享7折優惠，付350元可入場，更送350元消費現金券，適用於園內指定小吃亭、餐廳及禮品店。

65歲以上長者一如過往，可免費入場，兼獲園內指定消費7折優惠，可優先乘坐登山纜車一次，以及獲「買50元送50元」遊戲攤位優惠券一張。

此外，在海洋公園閉園期間生日的港人，於6月13日至7月12日期間，在票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日免費門票。

所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期。訪客可選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

相關文章：海洋公園周六重開　書展下月15日舉行（附入場資料）

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