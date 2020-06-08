撻訂比率近三成　內房中冶首個香港項目滑鐵盧？

數年前，中冶置業（01618）進軍香港地產市場，投得荃灣官地發展，而項目則名為「逸璟．龍灣」，建有198伙單位。不過，項目銷情一般，據成交紀錄冊顯示，至今只賣出80伙，更有21伙撻訂，撻訂比率高見約26%。

據資料顯示，項目原定去年6月交樓，惟項目護土牆及斜坡工程未獲批滿意紙，以致入伙遙遙無期。發展商年初表示，會按照正式買賣合約規定，向撻定買家退回樓價，並支付相關定金。值得留意的是，自去年第三季，該盤屢錄撻大訂，更曾一日驚爆5宗，成為市場焦點。

一般來說，新盤開售總見撻訂，但通常不會太多，即使早前淡市，樓價急跌，也未見單一樓盤連錄大規模撻訂，故中冶置業情況罕見。對中冶來說，除了解決工程問題，盡快交樓，也要加快項目銷售，盡快推售餘下單位，始終多個新盤有望短期內登場，競爭極大。

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