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【美國示威】如若解散警隊　暴力與犯罪會否增加？

環球政經 21:04 2020/06/08

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美國反種族歧視反警暴示威潮持續，示威者對美國警方不滿情緒積蓄已久，近來又提出「解放警隊」（defund the police）、「停止資助警隊」（defund the police）口號，明尼阿波利斯市（ Minneapolis ）議會多數議員已經公開表示，將支持解散警隊。

相關文章：【美國示威】Reddit 創辦人辭任董事　促公司以黑人接任

然而亦有人士提出疑問：一旦真的停止為警隊撥款後，當地暴力與犯罪行為會否增加？

2014至2015年，紐約市官員曾實施過一次「減速」（slowdown）行動，並稱，如果他們減少警察工作量，這座城市的安全性就會降低。但事實恰恰相反：當警察減少處理低級犯罪時，犯罪率反而有所下降。

研究人員認為，在公共場合針對低級時間採取積極的警務措施，最終可能導致社會動盪並導致更多犯罪；懲罰低收入人口的警務措施，例如高額的罰單和債務，亦有可能令犯罪事件增加。而現時支持停止向警隊撥款、並要求解散警隊的示威者，或是希望上述情況終結。

相關文章：【美國示威】「停止資助警隊」是甚麽意思？　美國警隊開支高達千億美元

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撰文 : 國際組

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