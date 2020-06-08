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【YouTube封殺？】蕭若元及多個頻道影片消失　網民：蕭若元出事？ 

科技 19:09 2020/06/08

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有連登討論區網民今午發現包括著名時事評論員蕭若元及多個YouTube頻道影片消失，發布帖文「蕭若元出事？ Youtube片Delete中！」，隨即引來網民熱論。

有連登討論區網民今午發現包括著名時事評論員蕭若元及多個YouTube頻道影片消失，發布帖文「蕭若元出事？ Youtube片Delete中！」，隨即引來網民熱論。

除了蕭若元以外，還有多個YouTube頻道如GamePlayHK短片攻略及零製作均發生相同情況。蕭若元的頻道memehongkong「影片」區域僅剩下4天前上載的「（中文字幕） 美國示威特朗普死要面 中國藉機大肆宣揚〈蕭若元：理論蕭析〉」。

此外，其播放清單雖然仍見有不同影片，但是顯示「這部影片含有dimbotv擁有的內容，因此無法在你所在的國家/地區中播放。」

本網記者嘗試以VPN連接日本、台灣、美國、澳洲地區網絡，開啟上述YouTube頻道影片亦無法播放。另有網民估計是有黑客入侵dimbotv頻道並舉報有關YouTube頻道影片。惟影片是由頻道擁有人刪除，抑或「被消失」，則有待回應。本網亦正向Google查詢有關情況，請留意更新。

【晚上7時更新】蕭若元在社交網站Facebook上向網民表示，YouTube已向其表示刪除影片為行政錯誤，現正進行緊急修復。

記者：張寶燕

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