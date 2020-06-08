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Apple Card將為iPad及Mac提供免息分期

科技 19:45 2020/06/08

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日前有外媒報道，蘋果正計劃推出Apple Card信用卡分期付款計劃，讓客戶以每月免息分期付款的方式購買蘋果產品。

早在去年12月，蘋果就曾推出Apple Card 24個月免息分期付款方案，讓用戶可以享受分期付款購買iPhone手機服務。日前有外媒報道，蘋果正計劃推出Apple Card信用卡分期付款計劃，讓客戶以每月免息分期付款的方式購買蘋果產品，包括iPad、Mac和AirPods等。

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蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）曾在今年4月透露，公司將針對iPhone以外的產品推出分期付款的方案，近期終於有進展。據彭博引述消息人士報道，蘋果計劃在未來數週推出Apple Card信用卡分期購買計劃，讓消費者可以Apple Card購買蘋果產品，並享有免息分期付款的優惠。

據了解，針對不同產品，蘋果將採取不同的免息計劃。其中，12 個月免息計劃將適用於iPad、Mac、Apple Pencil、iPad 鍵盤和Pro Display XDR，而6個月的免息計劃將適用於AirPods、Apple TV 和HomePod等。顧客可透過iPhone上的應用程式「Wallet」中的Apple Card來管理有關付款，分期金額將列入顧客每月的Apple Card帳單。

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此外，Apple Card將繼續保留現有的現金回贈優惠，消費者在享有3%現金回贈的同時，亦可使用免息分期服務。外界推測，蘋果此舉的目的在於促進Apple其他裝置的銷售，以及推廣Apple Card的註冊服務。不過，發言人暫未對此作出回應，大家或需要耐心等待官方公布。

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責任編輯：施雯雯

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