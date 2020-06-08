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【美國示威】Reddit 創辦人辭任董事　促公司以黑人接任

環球政經 19:40 2020/06/08

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美國的反種族歧視運動持續，Reddit聯合創始人亞歷克西斯•瓦尼安（Alexis Ohanian）上周六（6日）宣布辭任公司董事，並促請公司以黑人接任其職位。

其他文章：【美國示威】「停止資助警隊」是甚麽意思？　美國警隊開支高達千億美元

其他文章：【美國示威】明市議會擬解散警隊　多數議員表態支持

瓦尼安是網球員莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的丈夫，他承諾未來將從Reddit 股份中獲得的收益，捐贈予為黑人社區服務的機構，並致力遏制種族仇恨。他已向前美國國家美式足球聯盟（NFL）球員和科林•卡佩尼克（Colin Kaepernick）的「了解你的權利營」（Know Your Rights Camp）捐贈100萬美元。

他在Twitter 上表示，最初成立 Reddit 的目的，是為協助大眾找到社區和歸屬感，他不希望在反種族歧視運動中，被女兒問到「你在運動中做了甚麼？」的時間，無法作出回答。他相信自己的辭職，是當權者可表現領導能力的行為。

Reddit首席執行官兼聯合創辦人之一的史蒂夫•霍夫曼（Steve Huffman）週五亦在Twitter 上表示，Reddit擬滿足瓦尼安提出，由黑人擔任董事的要求，並感謝瓦尼安對公司的付出。他又指會更新Reddit的內容政策，將加入關於仇恨的聲明。

瓦尼安於2005年與其他創辦人共同創立了Reddit，在2006年將公司出售給康得納斯（Conde Nast）。瓦尼安和聯合創辦人霍夫曼於2015年再次回到公司。之後瓦尼安在2018年從日常營運管理工作中退下來，只繼續擔任董事會成員。

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撰文 : 梁翠麗

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