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【經濟起動】限聚令下辦書展？　參展商：無可能限制8人一組

商業 18:55 2020/06/08

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有已報名參加今年書展的參展商表示，擔心限聚令下如何開展，亦有參展商憂影響銷售。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華在今早的記者會中表示，符合公共衛生條件下，書展可在7月15至21日如期舉行，並會全數資助所有參展商的參展費，上限10萬元。有已報名參加今年書展的參展商表示，擔心限聚令下如何開展，亦有參展商憂影響銷售。

【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行

亮光文化出版部發言人指，相較全數資助參展費，更緊張在限聚令下如何開展，如是否只能有8名客人及工作人員同一時間在展位內，而書展的具體防疫措施暫時亦未有公布，擔心入場人士及員工的健康，希望貿發局可以提供更清晰指引，給參展商繼續參展的信心。

【經濟起動】政府三招推動香港經濟：推動展覽、旅遊及提升進出口保障

天窗出版業務發展經理莊裕欣表示，書展一向人多密集，擔心即使沒有限聚令，部分港人亦未必願意去人多之地，再加上人流管制，不知會否令排隊時間更長，減低港人來書展的意慾。其次，疫情令部分學生在7月中仍需要上學，變相未必能去書展。

她認為，人流減少下，一定對銷售有影響。雖然資助參展費有助減低成本，但攤位設計費較參展費貴，卻沒有資助，今年唯有簡化設計，期望政府可以有更多資助及宣傳。

【經濟起動】會議展覽業資助計劃加碼　資助參展商增至10 萬元

記者：朱悅瀅

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