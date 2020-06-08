【經濟起動】限聚令下辦書展？　參展商：無可能限制8人一組

▲ 有已報名參加今年書展的參展商表示，擔心限聚令下如何開展，亦有參展商憂影響銷售。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華在今早的記者會中表示，符合公共衛生條件下，書展可在7月15至21日如期舉行，並會全數資助所有參展商的參展費，上限10萬元。有已報名參加今年書展的參展商表示，擔心限聚令下如何開展，亦有參展商憂影響銷售。

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亮光文化出版部發言人指，相較全數資助參展費，更緊張在限聚令下如何開展，如是否只能有8名客人及工作人員同一時間在展位內，而書展的具體防疫措施暫時亦未有公布，擔心入場人士及員工的健康，希望貿發局可以提供更清晰指引，給參展商繼續參展的信心。

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天窗出版業務發展經理莊裕欣表示，書展一向人多密集，擔心即使沒有限聚令，部分港人亦未必願意去人多之地，再加上人流管制，不知會否令排隊時間更長，減低港人來書展的意慾。其次，疫情令部分學生在7月中仍需要上學，變相未必能去書展。

她認為，人流減少下，一定對銷售有影響。雖然資助參展費有助減低成本，但攤位設計費較參展費貴，卻沒有資助，今年唯有簡化設計，期望政府可以有更多資助及宣傳。

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記者：朱悅瀅



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