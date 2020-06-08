【中概股回歸】新東方、好未來傳回港第二上市 回應：暫無計劃（第二版）

▲ 新東方及好未來，總市值分別達206億美元和390億美元，最近10個交易日分別累升11.3%及20.5%

中概股回歸概念狂炒，欲回來香港掛牌的公司，更由焦點科網公司京東（美：JD）、網易（美：NTES），隨時擴展至新東方（美：EDU）與好未來（美：TAL）等教育股。新東方與好未來據報正考慮來港第二上市，按京東和網易近日走勢，新東方與好未來有望同見炒作。

據路透旗下IFR引述消息人士指，新東方和好未來兩家公司，正與部分投資銀行商討來港第二上市的可能性，惟目前尚未就此作出決定，亦未決定委託哪一家銀行協助處理上市事宜。

新東方美股早段曾急升5%，最新升幅收窄至1.6%；好未來曾升2.1%，最新倒跌1.1%。兩間公司向內地媒體回應上市傳聞表示，暫無計劃。

上述新東方及好未來，總市值分別達206億美元和390億美元，最近10個交易日分別累升11.3%及20.5%。

（第二版新增股價表現及回應）

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