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【電子手環】反對全民戴追踪設備 新加坡3萬人聯署

環球社會熱點 10:28 2020/06/09

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新加坡在過去的周末，有約3萬人在網上聯署，反對全民佩戴位置追踪設備的防疫措施。

新加坡是其中一個受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重創的亞洲國家，現已陸續解封，但為免新一波疫情爆發，政府擬推出全民佩戴位置追蹤設備計劃，以追踪和遏制病毒的社區傳播。但國民憂慮此舉有侵犯個人私隱，在過去的周末，有約3萬人在網上聯署，反對此防疫措施。

新加坡早前為防疫需要，開發出一款追蹤用戶位置的手機程式，但效果未如理想，因此國會上星期進行有關其他追蹤設備的討論，但未清楚是否以強制形式推出。

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【新冠疫情】新西蘭國內全解封 斐濟抗疫報捷

國民擔心設備會侵犯個人私隱，在過去的周末於網上發起聯署反對。聯署聲明批評，一旦國會批准採用有關設備，將公然侵犯民眾的私隱、個人空間及行動自由。（We – as free， independent， and lawful members of the public of Singapore – condemn the device’s implementation as blatant infringements upon our rights to privacy， personal space， and freedom of movement.”） 

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）上月接受澳洲天空新聞頻道 （Sky News Australia）時透露，這款智能穿戴裝置可使用電池供電，會設有掛繩可供民眾戴在身上，也可讓民眾放在手袋内。針對聯署，維文已強調設備不會收集個人資料。

新加坡擬向全民發放智能穿戴裝置 加強追蹤病毒

【新冠肺炎】疫情爆發逾5個月 世衛首建議民眾戴口罩

記者：葉芷樺

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