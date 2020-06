【電子手環】反對全民戴追踪設備 新加坡3萬人聯署

▲ 新加坡在過去的周末,有約3萬人在網上聯署,反對全民佩戴位置追踪設備的防疫措施。

新加坡是其中一個受新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情重創的亞洲國家,現已陸續解封,但為免新一波疫情爆發,政府擬推出全民佩戴位置追蹤設備計劃,以追踪和遏制病毒的社區傳播。但國民憂慮此舉有侵犯個人私隱,在過去的周末,有約3萬人在網上聯署,反對此防疫措施。

新加坡早前為防疫需要,開發出一款追蹤用戶位置的手機程式,但效果未如理想,因此國會上星期進行有關其他追蹤設備的討論,但未清楚是否以強制形式推出。

國民擔心設備會侵犯個人私隱,在過去的周末於網上發起聯署反對。聯署聲明批評,一旦國會批准採用有關設備,將公然侵犯民眾的私隱、個人空間及行動自由。(We – as free, independent, and lawful members of the public of Singapore – condemn the device’s implementation as blatant infringements upon our rights to privacy, personal space, and freedom of movement.”)

新加坡外長維文(Vivian Balakrishnan)上月接受澳洲天空新聞頻道 (Sky News Australia)時透露,這款智能穿戴裝置可使用電池供電,會設有掛繩可供民眾戴在身上,也可讓民眾放在手袋内。針對聯署,維文已強調設備不會收集個人資料。

記者:葉芷樺

