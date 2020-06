【美國示威】西雅圖男子開車撞示威人群 槍擊1人

▲ 美國西雅圖市周日(7日)示威持續,1名男子突然開車撞向示威人群,更於開槍射傷一名示威者後逃去。

美國有黑人遭白人警員壓頸致死,觸發全國各地大規模示威。美國華盛頓州西雅圖市周日(7日)持續有示威遊行,1名男子突然開車撞向示威人群,更於開槍射傷一名示威者後逃去。據悉,遭槍傷的示威者送院留醫,情況穩定,至於開車的槍手已被警方拘捕。

【美國示威】美黑人受警暴機率高白人4倍 差過英、澳發達國家

【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變

美國《西雅圖時報》報道,該市國會山莊附近第11街及松樹街交界,有數百名示威者周日晚仍在聚集遊行,抗議明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭警暴的事件。大約在晚上8點半,1名男子突然開車衝向示威人群。

《西雅圖時報》攝得片段

當時一眾示威者高聲呼喊,又從警方設置的路障取下金屬板,試圖擋住車輛前進,或減慢車撞向人群的速度。

【美國示威】市議員:夠票解散警隊 推終止撥款案

【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 美軍高層罵戰

當時身處現場的示威者哈耶斯(B.J. Hayes)表示,

我想他當時正剷向人群。我完全覺得我會看到一堆屍體遭抛到空中。

(I thought he was plowing right into the crowd. I totally thought I was going to see a bunch of bodies flying through the air.)

【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦?

【美國示威】前國務卿鮑威爾拒撐特朗普 票投拜登

1名27歲的男示威者似乎是在靠近車窗時,遭車内男子開槍射傷,其後向後倒地。男子開槍後就馬上離開車及逃離現場。據悉,有在場人士為傷者的手臂簡單包紮止血,然後有志願醫療人員將傷者帶到救護車。

責任編輯:鄭錦玲

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品