【美國示威】西雅圖男子開車撞示威人群 槍擊1人

▲ 美國西雅圖市周日（7日）示威持續，1名男子突然開車撞向示威人群，更於開槍射傷一名示威者後逃去。

美國有黑人遭白人警員壓頸致死，觸發全國各地大規模示威。美國華盛頓州西雅圖市周日（7日）持續有示威遊行，1名男子突然開車撞向示威人群，更於開槍射傷一名示威者後逃去。據悉，遭槍傷的示威者送院留醫，情況穩定，至於開車的槍手已被警方拘捕。

【美國示威】美黑人受警暴機率高白人4倍 差過英、澳發達國家

【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變

美國《西雅圖時報》報道，該市國會山莊附近第11街及松樹街交界，有數百名示威者周日晚仍在聚集遊行，抗議明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭警暴的事件。大約在晚上8點半，1名男子突然開車衝向示威人群。

《西雅圖時報》攝得片段

當時一眾示威者高聲呼喊，又從警方設置的路障取下金屬板，試圖擋住車輛前進，或減慢車撞向人群的速度。

【美國示威】市議員：夠票解散警隊 推終止撥款案

【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 美軍高層罵戰

當時身處現場的示威者哈耶斯（B.J. Hayes）表示，

我想他當時正剷向人群。我完全覺得我會看到一堆屍體遭抛到空中。

（I thought he was plowing right into the crowd. I totally thought I was going to see a bunch of bodies flying through the air.）

【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦？

【美國示威】前國務卿鮑威爾拒撐特朗普 票投拜登

1名27歲的男示威者似乎是在靠近車窗時，遭車内男子開槍射傷，其後向後倒地。男子開槍後就馬上離開車及逃離現場。據悉，有在場人士為傷者的手臂簡單包紮止血，然後有志願醫療人員將傷者帶到救護車。

責任編輯：鄭錦玲

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品