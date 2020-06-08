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中國萬達集團控 迪士尼劇集《WandaVision》侵版權

環球政經 19:13 2020/06/08

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Marvel旗下電影Scarlet Witch經歷數次版權風波，上映之路一直不太順利，但由於該電影版權仍在FOX手上，因此無論在2015年上映的《復仇者聯盟2：奧創紀元》或是去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，其角色都易名為溫黛（Wanda Maximoff）。

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以爲易名之後風波會告一段落？事態最新發展為中國萬達集團（Wanda Group），指迪士尼的劇集《WandaVision》侵犯「Wanda」的商標版權，令Scarlet Witch這個角色添上幾分悲劇色彩。

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萬達集團為中國富豪王健林旗下集團，對電影界有一定涉獵，更一度進軍荷里活。消息指，萬達集團一早於多個國家註冊「Wanda」商標。假設萬達集團提告成功，迪士尼或要作出賠償，以及更改劇集名稱。

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撰文 : 歐高榮

Marvel 荷里活 中國 Disney

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