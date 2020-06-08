【京東IPO】首日孖展逾400億　暫超購25倍熱爆全城

京東（新上市編號：09618）今日首日招股，反應火爆。據市場消息指，統計多家券商資訊，首日已借出逾400億元孖展，反應較網易（新上市編號：09999）首日招股時更熱熾。以公開招股部份15.69億元計，相當於超額認購逾24倍。

多間券商提供京東孖展優惠，凱基證券孖展優惠利率低至2%；輝立孖展利率低至1.88%；大華繼顯孖展利率1.98%。

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京東美股ADS周五（5日）晚收報59.04美元，升4.5%，在延長交易時段再升2.4%，收報60.6美元。以每一股ADS相等於2股港股計，ADS折合港股為235.7元，與招股價上限236元非常接近。

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京東全球發行1.33億股，包括香港公開發售的665萬股及國際發售1.2635億股新股，分別佔全球發售總數的5%及95%。根據招股書披露，若公開發售部份超額認購15倍以上，將會啟動回撥機制，公開發售部份最多可獲配發1,596萬股新股，即佔全球發售的12%。

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京東香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，本周四（11日）截止認購，6月18日掛牌。