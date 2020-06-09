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【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）

理財智慧 18:56 2020/06/09

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財政司司長陳茂波公布，派發1萬元津貼的安排，將於6月21日開始接受登記。多間銀行先後推出現金回贈或大抽獎，鼓勵客戶透過該行登記，於該銀行領取1萬元。 (本文不斷更新，6月9日晚上7時更新)

相關文章：【1萬蚊有聲氣】 3個登記途徑 邊個最快收到錢？

相關文章：【派錢1萬】電子登記最快收到錢　21間接受申請銀行名單一覽

【富邦銀行】富邦新客戶享250元現金賞

客戶由即日起至8月31日透過該行成功登記政府1萬元「現金發放計劃」，符合條件要求，新客可享250元現金獎賞。全新客戶獲250元現金賞的要求包括：

  • 開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口; 及
  • 申請自動櫃員機卡; 及
  • 登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及
  • 透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有客戶」完成指定要求，可獲150元現金獎賞；「現有數碼銀行客戶」完成指定要求可獲50元現金獎賞。

另外，客戶於推廣期內透過富邦銀行任何渠道成功登記「現金發放計劃」，收取該筆款項後於指定期限內以定額10萬元全新資金開立1個月港元定期存款戶口，享3.8厘特惠年利率。

參加詳情：【派錢1萬】富邦新客戶享250元現金賞　定存優惠1個月3.8厘

【中銀香港】定存3個月4.3厘　

即日起至年8月31日，全新客戶成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行賬戶收取政府的1萬元後，於中銀香港手機/網上銀行開立港元定期存款，可享定期利息優惠。以10萬元開立３個月定存，年利率為4.3厘，全期利息為1075元。

該行又表示，將推出不同的信用卡簽賬優惠，由年7月至9月，以中銀信用卡作合資格簽賬交易，可享高達1,500元現金回贈。

【恒生銀行】最多1萬元獎賞　名額5個

6月21日起，持有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來戶口的客戶，透過登入恒生網上銀行，系統會自動輸入所需資料，可快速申請領取1萬元。同時，客戶將獲抽獎機會，最多可獲1萬元現金獎賞，名額5個；或20元現金獎賞，名額9,000個。

【渣打銀行】登記有機會獲雙倍現金

由6月21日至8月15日期間，渣打每星期會送出3份1萬元現金獎，透過該行登記政府現金發放計劃並成功收到款項，便有機會贏取雙倍現金。

參加詳情：【著數優惠】政府派1萬元最快7月8日起收款 經渣打領取如何有機會贏多1萬元﹖

【大新銀行】現金賞20元＋大抽獎

大新銀行客戶於9月30日前，經該行網站表格、網上理財或流動理財成功完成電子登記，有機會獲20元現金賞（名額有限，先到先得），並自動參加終極大抽獎，贏取額外1萬元現金獎賞。

【東亞銀行】最高獲額外1萬元

6月21日起，透過東亞銀行電子網絡銀行服務（Cyberbanking）或BEA App登記計劃的客戶將獲邀參加大抽獎，有機會獲取額外1萬元的現金獎賞。參與客戶於推廣期內每進行一次轉數快交易，更可獲取額外一次的抽獎機會。

【眾安銀行】介紹朋友開戶　最多回贈1000元

虛擬銀行ZA Bank眾安銀行推新開戶優惠，選擇該銀行收取政府發放的1萬元，最多可獲1,000元現金回贈。新客戶即日起至6月12日以邀請碼「WANT11K」開立賬戶，並在14日內使用個人專屬邀請碼邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈。如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。活動名額將於每日下午3時正定時開放，名額有限先到先得。

參加詳情：【派錢1萬】虛擬銀行眾安加推1000元回贈　每日下午3點開放名額

注意事項：【派錢1萬】人開你又開？　3個開ZA Bank拎回贈的「魔鬼細節」

【工銀亞洲】手機或網上登記　送50元現金回贈

工銀亞洲日前公布，客戶使用電子渠道登記，合資格的新舊客戶可獲得額外獎賞。客戶透過手機銀行「e開戶」開立賬戶參與活動，享三項獎賞：

（一）登記賞：新舊客戶透過工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行，以該行賬戶登記及領取「現金發放計劃」10,000元後，可獲50元現金回贈。

（二）消費賞：憑工銀亞洲信用卡於本地簽賬消費，可享2%現金回贈，最高可享200元額外現金回贈。

（三）推薦賞：成功推薦一位親友（全新客戶）經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加由該行舉辦的抽獎活動，有機會贏取高達10,000元現金回贈。

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