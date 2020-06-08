投資初哥炒車位　四大防伏錦囊

近期，車位價格大跌，部分投資者趁機入市，以致成交回升。一般來說，車位有三類：私家車、貨車及電單車。以貨車為例，可供買賣的車位不多，而且位處工廈，市場流通量少，一般人甚難投資。事實上，普遍炒家傾向投資私家車位，皆因市場流通量大。若想跟聰明錢進場，投資車位，則有以下三點考慮：

一）供求比例

所謂供求比例，即屋苑伙數與車位數量的比例。代理透露，有關比例愈高愈好，一般來說，若高見5比1，即5戶爭1車位，則出現供過於求，車位承租力，以及租金抗跌力，相對較強。不過，代理提醒，若真的有意投資，需留意附近屋苑的車位數量，若供應緊張，車主自然租用鄰近停車場。

事實上，若想了解停車場租賃情況，最好參考過往成交紀錄，若屋苑車位能於短時間內獲承租，當然最好。此外，準買家入市前，最好晚上到停車場考察，留意車位使用情況，不要盡信代理。

二）地區及位置

一般來說，家庭住戶較多的屋苑、交通配套較差的地區、以及傳統豪宅區，有較多車主，對車位需求相對較大。不過，車位價格有平有貴，若資金不多，就要從中取捨。此外，車位靠近停車場出口，又或鄰近升降機大堂，相對受歡迎，若是多層停車場，低層車位出租能力自然較高。

試想像自己是用家，車位最好夠闊落，四正無柱，簡單來說，方便易泊。若買家無車牌，最好找有車牌的朋友，請教他們。

三）業權問題

不同大廈的公契，有不同的限制，部分住宅可能規定，車位只能出售予指定人士，指定人士可能是同一屋苑業主、住客。若大廈公契列明，車位不得向非住戶出售，即是說，放售時客源較細，投資價值自然大打折扣。

四）租金回報率

與投資物業一樣，租金回報率同樣重要。計算方法很簡單：月租乘十二個月，再除以購入價，回報率愈大，即代表收益愈高。假如以100萬元買入單位，月租2,500元，回報率則有3厘。值得留意的是，各區車位租金回報率不同，以天水圍嘉湖山莊為例，因入門檻較低，加上近期車位價跌，已經吸引個別投資者入市。

雖然車位投資門檻較低，而且雜費較少，惟香港經濟前景未明，部分車主或會賣車，節省租金，這都影響車位價格及租金回報。若真的有意投資車位，可先多做功課，與代理混熟，靜候時機入市。更重要的是，若資金不多，又未上車的話，與其跟風，投資逾百萬元，即用一個上車盤的首期，來買車位，倒不如腳踏實地買住宅。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機