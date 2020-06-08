【經濟起動】本地遊救亡旅遊業？　旅行社難轉型：等死

▲ 為重振旅遊業，港府積極推動本地旅遊，不過有業界人士指出，對本地旅行社幫助不大。（資料圖片）

為重振旅遊業，商務及經濟發展局局長邱騰華今公布多項啟動經濟計劃，其中一個重點範疇為推動本地旅遊，例如加碼資助本地綠色旅遊計劃、開展旅遊推廣活動「旅遊．就在香港」等。

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香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，旅發局整體策略亦會先從本地做起，鼓勵香港人做旅客，在港旅遊，帶動氣氛，藉以向全球傳遞正面訊息，增加旅客日後訪港信心。 當局下周一將推出「旅遊．就在香港」計劃，包括三大元素，既有深度遊攻略帶香港人發掘鮮為人知景點及體驗，當中包含綠色戶外主題，亦有提供 1.1 萬個不同種類的優惠平台，稍後亦會公布鼓勵市民消費以換取地道遊團的詳情，而兩大主題公園快將重開亦正好配合整個計劃。

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市民有能力自己遊覽景點 對中介需求弱

然而，有本地旅行社則不太憧憬本地遊能改善生意表現。縱橫遊行政總裁袁振寧解釋，由於公司以經營外遊旅行團為主，本地遊生意佔比較少，加上香港規模並不大，市民有能力自己發掘及遊覽景點，「需要旅行社做中介的需求少之有少」。故公司沒有計劃大舉投放資源於本地旅遊團，亦未打算申請本地遊相關之資助項目。

不過，袁指，會加強推廣銷售本地旅遊景點的入場門劵、美食劵等。另一方面，公司正積極籌備秋季東南亞旅行團，以及冬季長線旅行團，為迎接9月18日入境管制措施完結。

推「本地遊」對業界幫助不大

身兼香港旅行社東主協會會長的金怡假期主席葉慶寧亦稱，推動本地遊的概念是好，但實際對業界幫助不大。他估計，目前本港只有少於20間公司經營本地旅遊，而當中大部份為導賞團形式，依然是以外地遊客為主。

葉又認為，旅行社難以一下子轉以經營本地旅行團，而業界基本上仍是在「等死」，又稱「業者現時最忙就是填表申請防疫抗疫基金，是唯一希望。」

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記者：蘇穎琪

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