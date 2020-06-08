  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 19:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【經濟起動】本地遊救亡旅遊業？　旅行社難轉型：等死

商業 18:43 2020/06/08

分享：

為重振旅遊業，港府積極推動本地旅遊，不過有業界人士指出，對本地旅行社幫助不大。（資料圖片）

為重振旅遊業，商務及經濟發展局局長邱騰華今公布多項啟動經濟計劃，其中一個重點範疇為推動本地旅遊，例如加碼資助本地綠色旅遊計劃、開展旅遊推廣活動「旅遊．就在香港」等。

【經濟起動】政府三招推動香港經濟：推動展覽、旅遊及提升進出口保障

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，旅發局整體策略亦會先從本地做起，鼓勵香港人做旅客，在港旅遊，帶動氣氛，藉以向全球傳遞正面訊息，增加旅客日後訪港信心。 當局下周一將推出「旅遊．就在香港」計劃，包括三大元素，既有深度遊攻略帶香港人發掘鮮為人知景點及體驗，當中包含綠色戶外主題，亦有提供 1.1 萬個不同種類的優惠平台，稍後亦會公布鼓勵市民消費以換取地道遊團的詳情，而兩大主題公園快將重開亦正好配合整個計劃。

【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行

市民有能力自己遊覽景點　對中介需求弱

然而，有本地旅行社則不太憧憬本地遊能改善生意表現。縱橫遊行政總裁袁振寧解釋，由於公司以經營外遊旅行團為主，本地遊生意佔比較少，加上香港規模並不大，市民有能力自己發掘及遊覽景點，「需要旅行社做中介的需求少之有少」。故公司沒有計劃大舉投放資源於本地旅遊團，亦未打算申請本地遊相關之資助項目。

不過，袁指，會加強推廣銷售本地旅遊景點的入場門劵、美食劵等。另一方面，公司正積極籌備秋季東南亞旅行團，以及冬季長線旅行團，為迎接9月18日入境管制措施完結。

推「本地遊」對業界幫助不大

身兼香港旅行社東主協會會長的金怡假期主席葉慶寧亦稱，推動本地遊的概念是好，但實際對業界幫助不大。他估計，目前本港只有少於20間公司經營本地旅遊，而當中大部份為導賞團形式，依然是以外地遊客為主。

葉又認為，旅行社難以一下子轉以經營本地旅行團，而業界基本上仍是在「等死」，又稱「業者現時最忙就是填表申請防疫抗疫基金，是唯一希望。」

【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步

記者：蘇穎琪

立即參加hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

相關文章

【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行
今日
【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行
【經濟起動】政府三招推動香港經濟：推動展覽、旅遊及提升進出口保障
今日
【經濟起動】政府三招推動香港經濟：推動展覽、旅遊及提升進出口保障
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
今日
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【經濟起動】會議展覽業資助計劃加碼　資助參展商增至10 萬元
今日
【經濟起動】會議展覽業資助計劃加碼　資助參展商增至10 萬元
Local Tour 旅行團 經濟 葉慶寧 袁振寧 旅發局 商務及經濟發展局 防疫抗疫基金 金怡假期 縱橫遊

上一篇文章

【經濟起動】限聚令下辦書展？　參展商：無可能限制8人一組

下一篇文章

【疫市營商】Foodpanda建鬧市貨倉　轉攻網店生意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】永安百貨精選貨品低至1折　 網店同步發售
【疫市營商】永安百貨精選貨品低至1折　 網店同步發售
【保就業計劃】 羅致光：計劃外或再增新項目　幫長散工僱員
【保就業計劃】 羅致光：計劃外或再增新項目　幫長散工僱員
【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行
【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）
【航空告急】聯合航空削支救亡　關閉3海外基地包括香港
【航空告急】聯合航空削支救亡　關閉3海外基地包括香港
【口罩供應】SOSo Mask登陸屯門將軍澳藥房　創辦人劍指偏遠地區（附地址）
【口罩供應】SOSo Mask登陸屯門將軍澳藥房　創辦人劍指偏遠地區（附地址）