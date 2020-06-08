【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 環球政治 18:09 2020/06/08 分享： 美國未擺脫新冠肺炎疫情，反對警暴和種族歧視的示威又席捲全國，總統特朗普疲於奔命。外界輿論質疑他連任機會岌岌可危，前總統小布殊和前國務卿鮑威爾等共和黨建制派落井下石，紛紛跟特朗普割席，但這是否意味特朗普政途即將「壽終正寢」？ ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享） 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 2020/06/01 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 2020/06/06 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 2020/06/06 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動 2020/06/06 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動 【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播 2020/06/06 【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播 特朗普 美國共和黨 小布殊 羅姆尼 美國 總統大選 政治 選舉 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入