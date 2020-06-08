【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享）

美國未擺脫新冠肺炎疫情，反對警暴和種族歧視的示威又席捲全國，總統特朗普疲於奔命。外界輿論質疑他連任機會岌岌可危，前總統小布殊和前國務卿鮑威爾等共和黨建制派落井下石，紛紛跟特朗普割席，但這是否意味特朗普政途即將「壽終正寢」？

...