  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享）

環球政治 18:09 2020/06/08

分享：

美國未擺脫新冠肺炎疫情，反對警暴和種族歧視的示威又席捲全國，總統特朗普疲於奔命。外界輿論質疑他連任機會岌岌可危，前總統小布殊和前國務卿鮑威爾等共和黨建制派落井下石，紛紛跟特朗普割席，但這是否意味特朗普政途即將「壽終正寢」？

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享）
2020/06/07
Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享）
【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享）
2020/06/04
【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享）
【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享）
2020/06/04
【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享）
【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）
2020/06/04
【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）
特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享）
2020/06/01
特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享）

最新專欄文章 更多

Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享）
2020/06/07
Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享）
巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？
2020/06/06
巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？
【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？
2020/06/06
【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
2020/06/06
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播
2020/06/06
【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播
特朗普 美國共和黨 小布殊 羅姆尼 美國 總統大選 政治 選舉

上一篇文章

大阪環球影城今重開 入場須適應「新玩法」

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）
特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間18:00）
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國
【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
移民好風光？印裔移民盡書辛酸史
移民好風光？印裔移民盡書辛酸史