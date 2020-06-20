【美國大選】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？

美國未擺脫新冠肺炎疫情，反對警暴和種族歧視的示威又席捲全國，總統特朗普疲於奔命。外界輿論質疑他連任機會岌岌可危，前總統小布殊和前國務卿鮑威爾等共和黨建制派落井下石，紛紛跟特朗普割席，但這是否意味特朗普政途即將「壽終正寢」？

小布殊等黨員出手，跟特朗普割席

早不滿特朗普，黨內建制侍機造反

特朗普非靠黨內建制，受打擊有限

美媒：小布殊等共和黨人不撐特朗普連任 或改投拜登

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在剛過去的周末，對特朗普似是不利的消息接踵而至。《紐約時報》引述知情人士指，共和黨的小布殊（George W. Bush）將不會支持特朗普爭取連任，而他曾任佛羅里達州州長的弟弟傑布布殊則未決定投票意向。

結合小布殊早前在種族問題上表態，形容美國必須「檢討慘劇般的失敗」，以前總統身份如此批評現政府，多少反映他對特朗普的不友善，故他的投票取態也可想而知。

一不離二，在小布殊任內擔當國務卿的鮑威爾（Colin Powell）亦跟隨發聲，宣稱特朗普在某些事情上說謊，決定把總統大選的一票投予對手民主黨的拜登。

兩名具有一定名望的共和黨建制派相繼開腔「柴台」，固然是對忙於應對國內亂局的特朗普落井下石，但這對11月總統大選的意義有多大，需要視乎他們在當今政界的分量，以及跟特朗普的關係。

眾所周知，特朗普跟布殊兄弟本來就不咬弦，特朗普在2016年共和黨初選打敗傑布布殊，大肆攻擊過對方。而特朗普的一根毒舌甚為狠辣，絕非握過手就可以拋諸腦後，彼此從此種下私怨。

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特朗普是商人，不似一般政客，對政黨歸屬感有限，早年加入共和黨，之後轉投民主黨，2009年又回歸共和黨，本來就是共和黨局外人，不受黨內建制信任。再加上，他那種不受束縛的快人快語，「得罪人多，稱呼人少」，更惹不少人側目。

縱使2016年當選總統，特朗普用人卻未惠及共和黨建制派，就像當初挑選國務卿，找了建制要員的參議員羅姆尼（Mitt Romney）面談，到頭來卻找了局外人的油企前高層蒂勒森（Rex Tillerson），更是加深了跟建制之間的嫌隙。

何故共和黨建制派一直忍而不發，實因為時勢不在自己一方，正如羅姆尼選了兩次總統也敗仗而歸，傑布布殊甚至無法在初選躋身最後兩強，正正反映共和黨建制派的那套溫和保守主張已經過時，特朗普那套直截了當的激進右翼才是保守派選民追捧的潮流，迫使黨內建制只能侍機而動。而他們判斷，特朗普如今左支右拙，正是造反時候。

不過，這對特朗普有多大意義？正如上文所述，共和黨建制派普遍已經成為保守派選民眼中的「舊電池」，今時今日是他們依附特朗普而生，而非特朗普的支柱。

因此，特朗普少了些黨員站台，固然可惜，但核心未受動搖，無損其支持者基本盤。反而，平復疫情和示威引發的爛攤子，盡快實現他預言的經濟V型反彈，才是特朗普當前的重中之重。

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