【致富心得】破產男變身百萬富翁　6 大致富步驟

美國傳奇格蘭特•卡爾多（Grant Cardone），由破產到變身成為百萬富翁，更不時出書教人如何致富。他認為，任何人都可以成功致富，他在《百萬富翁手冊：如何變得超級富有》中寫道：「無論你現時的經濟狀況如何，住在哪或正在做甚麼，都可以變得富有。」

這位富豪曾經歷破產，至現時擁有４間公司，年銷售額接近1億美元，他的成功之道，就只靠6個步驟。

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第1步：做好心理準備

卡爾多認為致富始於心態，要相信自己可以累積財富，「最大的錯誤是自認為不可能成為百萬富翁。」想成為百萬富翁，第一件要做的事，就是要決定自己是否要成為百萬富翁、千萬富翁或億萬富翁，而且必須不斷加強自己對達到此目標的意志。

步驟2：周密計算以達到目標資產

接下來，要計算自己實際需要賺取多少錢才能達到七位數的收入，或者你的個人目標是什麼。卡爾多指：「想實現任何目標，你都必須要有一個實際，且可行的目標。」 要達到百萬美元收入，可以透過不同方法，譬如讓5,000人購買200美元的產品，或者是讓5,000人在12個月內每月向你付費17美元。任何計劃都需要經過周密的計算，然後製定策略。

步驟3：增加收入

當詳細計算過，並意識到要變成超級富豪的現實條件，便需要專注於增加收入來源。卡爾多指，白手興家的百萬富翁往往至少擁有三種收入來源。 卡爾多認為，現時有多種方法能夠增加收入，例如透過打網誌作產品營銷、幫作家做編輯工作等。收入亦都可以是租金收入、股票市場投資利潤，甚至是教授語言。

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步驟4：花時間與有錢人相處

卡爾多指，要與有錢人保持聯繫，以自己所擁有的技能和知識，以換取他們的金錢。即是要在投資者或潛在買家，展示出自己的價值。

步驟5：保持貧窮

無論你的收入增加了多少，仍然要「保持貧窮。」卡爾多表示，收入一旦開始增加，他就會轉帳至另一個轉作儲蓄及投資的銀行帳戶，不讓自己有花多餘錢的機會。 他又指，只有「保持貧窮」，才有動力「這種貧窮狀態，會迫使我繼續製造新的收入，並能按已成功的方法，加強行動。」

步驟6：為投資而存錢，不為存錢而存錢

卡爾多說：「投資是令無成為超級富豪的方法。存錢的唯一作用，就是用作投資。

卡爾多補充，要繼續累積財富成為百萬富翁，需要專注地不斷重複和加強以上6個步驟，假以時日，便會成功。即使未能藉此成為富翁，透過以上方法累積財富，也是其中一個好選擇，大家不妨一試。

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