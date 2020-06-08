【David Webb】Webb財經以外一面　牛津畢業、寫遊戲、Mensa香港主席

▲ David Webb除了在金融界打滾多年，學生時代曾開發電腦遊戲，也曾是香港Mensa前主席。

財經網站創辦人、獨立股評人David Webb突宣布患癌消息， 金融界大感錯愕，Webb 現時54歲，1991年年約25歲從英國來香港發展。多年在財經界打滾，從早年狙擊藍籌股舉手表決、40歲前高調港交所 （00388） 參選並當選港交所董事，以至近年不時狙擊問題股，揭發「謎網50」、「謎網26」的關連網絡，Webb都為香港金融界人士以至普羅大眾熟識。

在金融財經以外，Webb 興趣和工作也曾涉獵不同範疇，Webb 1986年在英國牛津大學埃克塞特學院數學系畢業，在畢業加入證券業之前，Webb曾經是第一代家用電腦遊戲的作家，但並非港人認識的日系遊戲主機，而是英國和美國流行的Spectrum和Commodore 64。

Webb在畢業後就加入證券業，但其電腦知識，也讓他在互聯網時代興起即創辦自家財經網站，多年為新聞界、財經界尋找數據。

另外，Webb 以轉數快、寫文不時語帶雙關見稱，他不單是全球聞名的高智商學會Mensa（或譯門薩）成員，更於1998年至2000年出任香港Mensa主席。

Mensa 於戰後英國牛津大學科學家發起，號稱成員只限由IQ首2%的人士參與，香港分會不時舉行測試供14歲以上市民挑戰。

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