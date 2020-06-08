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【疫市營商】Foodpanda建鬧市貨倉　轉攻網店生意

商業 18:03 2020/06/08

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近日該服務就再進化，向用戶承諾，只要在其Pandamart網店購物，能夠在15分鐘內送貨上門，並且24小時全年無休

新冠肺炎疫情下，不少企業都將業務搬到綫上，而居家防疫下，外賣外送生意蒸蒸日上，餐飲外送服務公司foodpanda受惠需求上升，近日更再下一城，開設網店並配合24小時送貨服務計劃今年在鬧市區開設20間實體貨倉，搶佔本地網購送貨市場。

foodpanda去年已經測試新業務Pandamart，主要負責日常雜貨送遞服務。近日該服務就再進化，向用戶承諾，只要在其Pandamart網店購物，能夠在15分鐘內送貨上門，並且24小時全年無休。Pandamart香港總監Bill Lee表示，要做到15分鐘內高效送貨，因為我們在鬧市開設實體貨倉。

Pandamart的實體貨倉面積達3000至7000呎，提供超過1,000個合作夥伴的生活百貨、鮮花及家居用品等等。（受訪者提供圖片）

目前我們已在中環、旺角以及灣仔開設貨倉，今月底前將有7間，包括北角、深水埗、荃灣、屯門、九龍城等陸續投入服務，未來會繼續在其他地區開設，計劃今年在全港九新界開設共20間貨倉。

據了解，Pandamart的實體貨倉面積達3000至7000呎，提供超過1,000個合作夥伴的生活百貨、鮮花及家居用品等等。

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與本地特色供應合作　支援小企

由於香港零售店鋪已非常發達，Pandamart要如何與連鎖超市競爭？Bill Lee指出，產品訂價方面會貼近超市，以提高競爭力，而且送貨服務保證15分鐘內完成，對比其他超市需要買滿200元才送貨，「目前用戶只需在網店買滿40元就可以送，希望未來能逐漸改變用戶習慣。」

Bill Lee指出，產品訂價方面會貼近超市，以提高競爭力，而且送貨服務保證15分鐘內完成。（梁偉榮攝）

「網店有新鮮蔬菜、魚類、冰鮮肉類供用戶選擇，而夏天來臨，相信雪糕、水以及各類飲品將會非常暢銷。」他補充，除了一般產品供應，未來亦會與本地的特色產品供應商合作，希望將一些本地具特色的產品上架，例如本地的醬汁，同時亦可幫助本地的小企業，亦令用戶有更多選擇。

全新登場6月優惠：

全單免運費

pandamart首訂單輸入優惠碼： EXPRESS20， 可享全單8折優惠

快閃優惠碼： FLASH30， 可享訂單滿HK$100減HK$30優惠

(不可與首訂單8折優惠同時使用)

指定品牌產品享有9折優惠 (例如道地、Redbull等等)

指定酒類飲品享有9折優惠 (例如嘉士伯、1664等等)

記者：李彥煒

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