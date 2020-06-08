【美國示威】「停止資助警隊」是甚麽意思？　美國警隊開支高達千億美元

美國46歲黑人弗洛伊德遭白人警察用膝蓋壓頸致死後，全球掀起反種族主義示威浪潮，美國示威民眾亦要求政府「停止資助警隊」（defund the police），案發城市明尼阿波利斯市（ Minneapolis ）議會，9名議員周日（7日）於一次集會中公開表示，支持解散及重組該市警隊，在該市13名議員中佔大多數，料將獲足夠票數通過。

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「停止資助警隊」意味著什麼？

耶魯大學社會學博士候選人麥克哈里斯（Philip McHarris）表示，停止資助警隊，是否等同解散警隊，分為兩種情況：第一種、停止部分警隊撥款，將這筆款項重新分配給社會服務機構；第二種、徹底停止警隊撥款，並解散警隊。

有「停止資助警隊」支持者表示，行動不一定要削減甚至完全停止資助警隊，而是想要藉今次機會改善美國警務方面的系統性問題，並將更多預算投放在全美社區的需要上，例如是住屋和教育。

「黑人的命很重要」（Black Lives Matter）運動的共同發起人Patrisse Cullors則稱，停供警方資金，意味著削弱警方利用公共資源來傷害社區的能力。她認為，這些資金可以轉投入那些極度遭剝奪的社區，重新投入在心理衛生、家暴與無家可歸的遊民身上，這三類亦是警方處理的前三類主要報警案。

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美國警隊開支有多少？

根據 《 彭博商業周刊》 報道，美國城市學院（Urban Institute）數據顯示，美國州及地方政府2017年的警務開支高達1,150億美元（約8,970億港元）。報告指全美犯罪數字呈穩定下降，但警務開支在過去40年增長三倍， 從1977年的423億美元增至2017年的1 , 145億美元。

紐約市法律援助協會律師 Jennvine Wong稱， 紐約警察局的預算逐年上升，毫無道理可言；有活動倡導者認為： 「 警察經費和犯罪率之間的脫鉤表明，有必要改變現有制度 」。 報告亦顯示，大部分地區的 警務支出，遠超 用於服務和其他部門的支出。 例如在洛杉磯，警隊開支高達18億美元（約140.4億港元），佔政府撥款一半以上。

新冠肺炎於全美爆發後，合個州及地方政府均大幅削減教育、 青年計劃，藝術和文化，公園，圖書館，住房服務等方面的開支，但卻未曾觸及警隊開始，直到是次視為抗議示威爆發後才引起關注。

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