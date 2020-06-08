【美國示威】美黑人受警暴機率高白人4倍 差過英、澳發達國家

▲ 外媒引述數據顯示，美國警暴問題遠較英、澳等發達國家嚴重，且美國黑人遭受警暴的機會較白人高

在美國反對種族歧視和反警暴的示威長達兩周，民眾上街高舉Black Lives Matter（黑人性命攸關）的字牌，浪潮席捲歐洲。美國有線新聞網（CNN）引述美國司法統計局及多個機構數據顯示，美國警暴問題遠較英、澳等發達國家嚴重，且美國黑人遭受警暴的機會較白人高，佛洛伊特（George Floyd）的例子只是冰山一角。

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根據美國司法統計局（Bureau of Justice Statistics;BJS）的數據顯示，在2015年6月至2016年3月，共10個月期間，共有1,348宗可能跟拘捕有關（potential arrest-related deaths）的死亡個案，平均每月有135宗，即平均每日4宗。

相比之下，英國的監警會稱，在2015年4月至2016年3月期間，僅13人在警察拘留期間或之後死亡；在澳洲，2015/16年度有21人死於警察的拘捕和拘留行動。

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不同調查機構的統計數據有明顯出入。聯邦調查局（FBI）記錄顯示，2018年有407人死於警察槍下被視為「正當殺人」，比往年有所下降；然而傳媒機構和人權組織均對數據表示質疑。

據《華盛頓郵報》（Washington Post）統計，2019年有1,004人在被拘捕過程中被警察擊殺，而組織「警暴地圖」（Maping Police Violence）的相關數據則達1,099人。

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CNN綜合《華盛頓郵報》和「警暴地圖」的數據顯示，在2018年美國共有1000人被警察擊殺，平均每一千萬人中，有31人被擊殺。相比其他發達國家，德國全年僅11人比擊殺，每一千萬人中有一個；新西蘭全年僅1人被擊殺。

其中黑人更是重災區。據2016年刊於《美國公共衛生雜誌 》 （ American Journal of Public Health）的數據顯示，美國警察對黑人動武的機會率比對白人高出接近4倍，平均每十萬人中，有273名黑人受過警暴，僅有76名白人受過警暴；黑人因警察介入而被身亡的機會率，也較白人高出3倍之高，目前其他國家尚沒有可比較的數據。

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記者：葉芷樺

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