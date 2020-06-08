【著數優惠】政府派1萬元最快7月8日起收款 經渣打領取如何有機會贏多1萬元﹖

政府宣布向合資格居民派發1萬元的計劃，於 2020 年 6 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日接受登記起接受申請，並於明年12月31日截止，市民可透過個人銀行戶口或接收支票方式領取款項。如經銀行作電子登記，市民可選擇經網上理財服務或於銀行網站申請領取。政府鼓勵市民透過電子方式登記，指可以較快取得款項，如於本月30日或之前完成登記，最快可於7月8日起陸續收到款項。至於在7月1日起登記的市民，就會在登記後約一星期起入帳。

渣打銀行表示，合資格人士可透過該行數碼方式，包括網上理財、 SC Mobile 手機應用程式及網上表格，或到本行指定 70 間分行申請。於開始接受登記的首 10 天 （即 2020 年 6 月 21 日到 7 月 30 日） 以數碼渠道登記的市民，款項會在 2020 年 7 月 8 日後一併發放。而往後的登記，款項會於核實資格後約 1 個星期後存入銀行賬戶。



不過，若市民選擇到分行登記，須按以年齡組別及登記日期將填妥之登記表格投進分行之收集箱，詳情如下：

組別 出生年份 登記日期 收款日期 1 1955 年或以前 2020 年 6 月 21 日起 2020 年 7 月 20 日起 2 1956 年至 1970 年 2020 年 7 月 5 日起 2020 年 8 月 3 日起 3 1971 年至 2002 年 2020 年 7 月 19 日起 2020 年 8 月 17 日起



值得留意的，是經渣打登記有機會獲享雙倍現金，由2020年6月21日至8月15 日期間，渣打本行每星期會送出3份1萬元港元現金獎，只需透過渣打銀行登記政府現金發放計劃並成功收到款項，便有機會贏取雙倍現金。



登記政府$10,000 現金發放計劃人士需符合以下資格：

• 於 2021 年 3 月 31 日或之前年滿 18 歲；

•同時持有有效的香港永久性居民身份證或豁免登記證明書的香港永久性居民

如何於渣打流動理財登記領取政府派發的1萬元﹖

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