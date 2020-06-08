【給爸爸的心意】真正豐儉由人 300元到30萬的父親節禮物精選！

父親節快到，還沒有準備禮物給爸爸的讀者們還沒有頭緒？不彷參考一下iMOney編輯為大家精選的父親節禮物清單，在假日空閑時，為爸爸選購一份別具心思的禮物。

1.LA BIOSTHETIQUE Homme 三合一潔淨啫喱（HK$200/200ml）

LA BIOSTHETIQUE Homme 推出5款高效護理產品，包括男士三合一潔淨啫喱、男士魅力剃鬚啫喱、男士二合一修護液(頭皮/頭髮)、男士保濕定型啫喱，以及男士纖維造型髮蠟。編輯首推三合一潔淨啫喱，只要用上一種產品，就能一次過清潔身體、頭髮、鬍鬚，最適合注重儀容，又不想花太多時間的父親們。

2. BYREDO皮革旅行香水套裝（HK$ 1,690 (4 x 12ml EDP)

皮革往往是男性魅力的象徵，除了穿上皮衣之外，皮革的香氣都能為男士添加幾分有型氣息。BYREDO推出的皮革旅行香水套裝，可以從10款標誌性香水中自由配搭，任意挑選4款 12亳升心儀香氣，組成你的旅行套裝。每盒套裝附有一個皮革香水套，分別有黑及酒紅兩色，別具型格質感。

3.TOM FORD Full-Grain Leather Billfold Wallet（$ 2,618)

怕送錯禮物？一些較爲保守，但實用的禮物就可以避免出現這情況，銀包是父親節禮物的不二之選。.TOM FORD 這款銀包設計低調，質感上佳，送給爸爸就最適合不過。

4.Philips 9000 Prestige 系列鬚刨($ 2,798-$6,099)

Philips 9000 Prestige 鬚刨是該品牌的頂尖系列，採用了創新納米強化刀片，更加堅硬峰利，令剃鬚過程更精準俐落，配合獨有嘅全導向輪廓感應科技，令較難剃的位置都可剃得一乾二淨，最適合注重儀容的父親們。

5.A. LANGE & SÖHNE（$ 298,500）

十個男人，九個愛錶，如果你的手頭較爲鬆動，送爸爸一枚腕錶也是個不錯的選擇。朗格最新ODYSSEUS系列腕錶備有三款配色，包括白金集合了運動元素，以及紳士的優雅，無論在正裝場合還是休閑佩戴，都能大派用場，

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