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【定期存款】兩大行齊減港元定存息 3個月期成主戰場

金融經濟 18:48 2020/06/08

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花旗今天減3個月港元定存，最多調低0.2厘，個別存戶的新息率失守一厘。

再有兩間大行減港元定期存款息率，包括花旗調低3個月港元定存年息，減幅介乎0.1厘至0.2厘，如針對花旗私人客戶業務者，又或擁有Citigold戶口及持有指定產品等，減0.1厘後，新息率至1.5厘。至於Citi Priority戶口，更削低0.2厘，新報1.1厘；而Citibanking戶口的存戶亦調低0.2厘，更失守一厘大關，低見0.9厘，入場費為5萬元新資金等。此外，星展亦下調港元定存長短息，把3個月及一年期的年息齊削0.05厘，目前一年長息僅險守0.9厘，3個月亦只得一厘，入場銀碼齊為廿萬元的全新資金。

今天（6月8日）共5行鬥減港元定期存款息率，包括3間中資行。政府終拍板向市民派錢一萬元的細節，下周日（6月21日）開始作登記。不過，有3間中小行暫未有以超高息搶此千億元商機，反而因應一個月港元拆息續跌而跟減，創興 （01111） 、集友及建行亞洲，不約而同齊減港元短存息，更主力向3個月或以下的較短存埋手。專家以本港銀行體系仍水浸，預計業界暫仍採減快加慢的格局。

創興把3個月港元定存年息削減0.1厘，現時的新息率報1.45厘，入場費為100萬元新資金。建行亞洲亦向3個月期港元定存開刀，息率微削0.05厘，新報1.5厘，門檻為10萬元，且須指定理財戶以手機或網銀開立。

至於另一中資行、集友的減幅相對輕手，港元定存一個月年息微削0.02厘，但新息率失守一厘大關，至僅得0.98厘，起存額也是10萬元。

1個月拆息7連跌，今天險守0.8厘；但受新股凍資影響的一周拆息，卻微升至0.46厘。網易 （新上市編號：09999） 公開招股市傳鎖資逾2,300億元，及至本周三（10日）才解禁，周四（11日）正式掛牌；京東 （新上市編號：09618） 則於今天招股，市傳公開募集部分暫超額認購約16倍，以至國際配售已獲超購。

港滙轉強，金管局自上周五（5日）數日內4度須入市沽出港元，今午收市後又再接錢42億元，累計接錢139.35億元，本港銀行體系於周三結算後，將升至1,087億元；也是自2018年8月以來重越千億大關，且自今年4月以來已第10度出招捍衛聯滙，凸顯本港水頭甚充足。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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