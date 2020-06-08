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Tesla新車不敵寒冷天氣　油漆剝落掀車主集體訴訟

科技 17:38 2020/06/08

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有北美的車主投訴Tesla Model 3在寒冷天氣中，存在油漆嚴重剝落的問題，惟該公司拒絕在保養期內解決此問題。

電動車製造商特斯拉（Tesla）在在外觀、續航力及性能等方面吸引不少車主，惟近日有指其電動車身造工品質異常。據外媒報道，有北美的車主投訴Tesla Model 3在寒冷天氣中，存在油漆嚴重剝落的問題，Tesla正面臨一項集體訴訟。

報道指，該油漆衰退問題在加拿大魁北克省較為嚴重，其中一位Tesla Model 3車主指Tesla拒絕修復油漆剝落問題，故決定提起集體訴訟。

訴訟文件顯示，去年2月，在經歷了冬天后，該車主注意到其購入不足一年的Model 3車底油漆加速剝落。並就此問題聯繫了Tesla，惟該公司拒絕在保養期內解決此問題。

>>Tesla研發全新電池技術　以降低電動車價格

>>【電動車】充電模式將增加　無綫充電或將面世

另有車主前往當地的維修店，修復鏽蝕的車底及車漆剝落問題，結果索價達到4700美元（約3.65萬港元）。結果與Tesla交涉數次後，他們決定共同起訴特斯拉，並開始尋找更多遭受同類問題困擾的車主，一同加入訴訟。

車主們在該集體訴訟中，要求Tesla賠償因油漆剝落問題產生的車輛折舊費用，須基本相當於其自費維修的數目，並向每位受影響的車主額外支付500美元（約3,900港元）作補償費用。

>>【創科人才】Uber研港設亞太總部　倘成事將組建科研團隊

責任編輯：張寶燕

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