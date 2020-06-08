匯璽車位月租再破頂　夠租新界細單位

香港經濟再差，樓價未見大跌之餘，個別屋苑車位租金更創新高，西南九龍匯璽有一個車位，剛以每月8,000元「癲價」租出，短短一個月，再創屋苑車位租金新高。值得留意的是，相同金額夠租住一伙新界區細單位。代理透露，屋苑車位供不應求，約每八戶，爭一車位，故租金屢創新高。

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過去數年，不少物業投資者，加入炒賣車位行列，獲利甚豐。不過，其後車位愈炒愈貴，近年屢錄蝕讓成交。代理解釋說，部分物業投資者愛炒車位，甚至靠炒車位起家，車位熱炒原因簡單，皆因新盤車位供不應求，未能滿足市場需求，而且公屋車位同樣短缺，在供不應求的情況下，車位自然值得投資，惟近年車位愈炒愈貴，值博率很低。

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代理續說，受新冠肺炎影響，近期車位價格大跌，吸引個別投資者入市，特別是新界區的細價車位，即100萬元以下，一來回報率高，約有3厘或以上，二來印花稅成本較低。事實上，據美聯物業統計，上月純車位註冊量共錄309宗，按月升約37.3%，創四個月新高。

雖然車位投資所需金額不大，而且不用維修保養，回報可觀，惟也有風險，皆因經濟轉差時，市民慳得就慳，情願賣車，節省租金。更重要的是，買樓如果租不出，可以自住，但車位租不出，只能丟空，又或以低市價放租，不能自用。

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