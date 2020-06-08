  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 18:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

間接令業主賣樓

股樓投資 17:17 2020/06/08

分享：

不少議員或者知名人士，較早前不斷罵政府，為何不撤辣招，3年內禁止賣樓的額外印花稅（SSD）是其中之一，他們的理由是，樓價在疫情下不斷下跌，那些用高成數按保買樓的人，很快就會變成負資產，近幾個星期就沒有人講，因為疫情雖然未完，香港仍然封關，國內人士到港仍然雖要14日隔離，但樓價已經掉頭回升。

樓價會暴升，倘若政府在一、兩個月前，順從那些議員的意見，取消SSD，為持貨不足3年的業主打開一度逃生門，今日就會被那些業主鬧到反肚，已經有業主告訴筆者，好在政府沒有取消SSD，否則他就損失慘重。

相關文章：【派錢1萬】虛擬銀行眾安加推1000元回贈 每日下午3點開放名額

筆者認為，就算政府取消SSD，那些賣樓業主亦不能夠怪政府，因為主動權在他們手中，他們不賣沒有人可以強迫他們，雖然那些被SSD綁死的業主，不能夠賣樓，但很多持貨超過3年的業主，反而被那些逃出門，負資產言論嚇到賣樓，認為SSD幫了他們，能夠賣樓的人減少，他們就可以較平價錢賣樓，現在樓價回升，那些業主當然後悔莫及，但又不能怪任何人，我相信那些叫政府撤銷SSD議員，發夢也想不到間接叫人賣樓，害了那些業主，想做好人變成害了人。

很多人在買樓時非常夠膽，不夠首期會問財務公司借，每月收入不夠供樓，則幻想可做兼職，甚至會加薪。但買樓後個膽忽然細了，其實是有理由的，因為是孭了一條大數。所以當市場有甚麼風吹草動，就嚇到要賣樓，那些議員不會無端端叫政府撤銷SSD，一定是收到很多求助個案。其實在物業市場想贏大錢要有兩個膽，一個夠膽買入，另一個是夠膽繼續持有，少了一個膽，最後都是得個桔，與叫政府撤辣的議員無關。

原文刊於659期《iMoney Wealth》鑑古知今


#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
 

撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

相關文章

情緒勒索！
2020/06/06
情緒勒索！
資金盛宴吃飽 且戰且退
2020/06/06
資金盛宴吃飽 且戰且退
現時買樓成本低？
2020/06/06
現時買樓成本低？
MSCI項莊舞劍 意在A股
2020/05/30
MSCI項莊舞劍 意在A股
美元會否轉弱
2020/05/30
美元會否轉弱

最新專欄文章 更多

【股樓專欄】因人而異的「逢三退一」
2020/06/01
【股樓專欄】因人而異的「逢三退一」
【股樓專欄】撤辣的三大理由
2020/05/26
【股樓專欄】撤辣的三大理由
【股樓專欄】壓冧樓市的稻草
2020/05/18
【股樓專欄】壓冧樓市的稻草
【股樓專欄】如何令負資產減少
2020/05/12
【股樓專欄】如何令負資產減少
樓市調整期的反彈
2020/05/04
樓市調整期的反彈
樓價 額外印花稅 印花稅 SSD

上一篇文章

匯璽車位月租再破頂　夠租新界細單位

下一篇文章

【網易IPO】潮流興網紅經濟　網易創辦人丁磊「首秀」直播帶貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？