【股樓專欄】間接令業主賣樓

不少議員或者知名人士，較早前不斷罵政府，為何不撤辣招，3年內禁止賣樓的額外印花稅（SSD）是其中之一，他們的理由是，樓價在疫情下不斷下跌，那些用高成數按保買樓的人，很快就會變成負資產，近幾個星期就沒有人講，因為疫情雖然未完，香港仍然封關，國內人士到港仍然雖要14日隔離，但樓價已經掉頭回升。

樓價會暴升，倘若政府在一、兩個月前，順從那些議員的意見，取消SSD，為持貨不足3年的業主打開一度逃生門，今日就會被那些業主鬧到反肚，已經有業主告訴筆者，好在政府沒有取消SSD，否則他就損失慘重。

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筆者認為，就算政府取消SSD，那些賣樓業主亦不能夠怪政府，因為主動權在他們手中，他們不賣沒有人可以強迫他們，雖然那些被SSD綁死的業主，不能夠賣樓，但很多持貨超過3年的業主，反而被那些逃出門，負資產言論嚇到賣樓，認為SSD幫了他們，能夠賣樓的人減少，他們就可以較平價錢賣樓，現在樓價回升，那些業主當然後悔莫及，但又不能怪任何人，我相信那些叫政府撤銷SSD議員，發夢也想不到間接叫人賣樓，害了那些業主，想做好人變成害了人。

很多人在買樓時非常夠膽，不夠首期會問財務公司借，每月收入不夠供樓，則幻想可做兼職，甚至會加薪。但買樓後個膽忽然細了，其實是有理由的，因為是孭了一條大數。所以當市場有甚麼風吹草動，就嚇到要賣樓，那些議員不會無端端叫政府撤銷SSD，一定是收到很多求助個案。其實在物業市場想贏大錢要有兩個膽，一個夠膽買入，另一個是夠膽繼續持有，少了一個膽，最後都是得個桔，與叫政府撤辣的議員無關。

原文刊於659期《iMoney Wealth》鑑古知今。



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