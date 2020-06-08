投資收益帶動廸生去年多賺57%　末期息連特別息派0.35元

▲ 廸生指，隨新型冠狀病毒疫情爆發，集團面對有史以來最差之本地消費情緒，去年度香港的銷售營業額下降24.9%。

廸生創建 （00113） 公布，截至3月底止全年純利增加57%至6.46億元，主要由於投資組合賺取了8.55億元溢利，抵銷零售部2.09億元的虧損。末期息維持0.27元，並派特別息0.08元；全年派息增加57.1%。

期內收入減少26.7%至29.4億元，同店銷售額減少19.5%。廸生指，集團於最初數月在香港的銷售及溢利均錄得顯著增長，但隨新型冠狀病毒疫情爆發，集團面對有史以來最差之本地消費情緒，訪港旅客實際上已完全停頓，令去年度香港的銷售營業額下降24.9%。

台灣方面，由於毛利率改善及積極地嚴格控制成本及庫存，上半年相同業務溢利增長169%，但疫情爆發以來，銷售額已明顯減弱。截至3月底，廸生零售網絡合共61間店鋪，包括了香港8間、中國29間及台灣24間。

廸生預期，在可預見將來，旅遊業將不會大規模復甦，即使檢疫隔離及保持社交距離措施完全取消，遊客仍需要一段時間才能重拾安全感而恢復旅遊，因此要回復至2019新冠狀病毒疫情前的水平，將是一條極其緩慢及漫長之路，亦是集團有史以來面對最具挑戰性之市場狀況。

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