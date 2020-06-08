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【港股追蹤】海南自貿區當炒　呢隻概念股兩日升3成

股樓投資 17:04 2020/06/08

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國家主席習近平近日對海南自貿區建設作出指示，海南自由貿易港是中共中央一個重大戰略決策，要對接國際高水平經貿規則，促進生產要素自由便利流動，高品質高標準建設。

相關文章：【港股追蹤】股壇長毛David Webb患前列腺癌　將退下火綫

位處海南省的美蘭空港（00357）成為海南自貿概念大贏家，股價上周五（5日）升16%；今日（8日）再升11.3%，收報13.02元，連續2日創下52周新高。

自6月以來，美蘭機場股價已升逾40%，技術上9天RSI已升至88.3，頗為嚴重超買。

相關文章：【港股追蹤】巨企一招股　港交所又破頂

海南自貿區目標在2025年初步建立以貿易，和投資自由便利為重點的自貿港政策制度體系，到2035年成為開放型經濟新高地，到本世紀中葉，全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。

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撰文 : 李兆明

美蘭空港（00357） 海南省 習近平 香港股票

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