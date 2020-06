【中澳貿易戰】澳洲官員：久等中國電話 關稅磋商無期

▲ 澳洲貿易部長周一表示,目前仍未能與中國就關稅對話,更表示非常失望。

澳洲堅持調查新冠肺炎疫情源頭,中澳兩國角力持續。中國上月對澳洲開刀,向澳洲進口的大麥加徵關稅,同時暫停三成半的澳洲牛肉進口。澳洲一直欲與華就關稅磋商,但仍遭到拒絕。澳洲貿易部長周一(8日)表示,目前仍未能與中國就關稅對話,更表示非常失望。

澳洲一直推動調查新冠疫情源頭,引起中方不滿。中國政府其後宣布為反傾銷和反補貼稅,上月19日起向澳洲進口的大麥徵收80%的關稅。中國更暫停從澳洲4間屠宰場進口牛肉,佔澳洲出口中國牛肉約3成半。

澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)周一表示,距離澳洲提出舉行會議已超過四星期,但目前仍在等待與華就牛肉和大麥的關稅磋商。

伯明翰更表示:

不幸的是直到現在,我們的磋商要求仍未獲滿足。這令人失望,因為我已多次強調。

(Unfortunately our requests for a discussion have so far been met negatively. That's disappointing, as I've emphasised time and time again.)

伯明翰強調,即使與其他國家(other countries)或發生分歧,但澳洲仍願意以尊重、體貼和冷靜的態度進行討論。但他表示,其他國家沒有作回應或友善地回報(reciprocate in kind)。

另外,中國早前發布對澳洲的旅遊警告, 指新冠疫情影響下,澳洲對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升,呼籲中國游客切勿前往澳洲旅游。

伯明翰反駁這是不正確的説法,他強調澳洲的領袖和社區都譴責種族主義,如澳洲發生暴力襲擊事件,國家也提供非常明確的程序供人舉報。

