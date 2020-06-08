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【中澳貿易戰】澳洲官員：久等中國電話 關稅磋商無期

環球社會熱點 17:23 2020/06/08

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澳洲貿易部長周一表示，目前仍未能與中國就關稅對話，更表示非常失望。

澳洲堅持調查新冠肺炎疫情源頭，中澳兩國角力持續。中國上月對澳洲開刀，向澳洲進口的大麥加徵關稅，同時暫停三成半的澳洲牛肉進口。澳洲一直欲與華就關稅磋商，但仍遭到拒絕。澳洲貿易部長周一（8日）表示，目前仍未能與中國就關稅對話，更表示非常失望。

【中澳角力】澳洲收緊外資收購條例 政府有最後決定權

【中澳貿易戰】維州加入一帶一路捱批「要避開中國」

澳洲一直推動調查新冠疫情源頭，引起中方不滿。中國政府其後宣布為反傾銷和反補貼稅，上月19日起向澳洲進口的大麥徵收80%的關稅。中國更暫停從澳洲4間屠宰場進口牛肉，佔澳洲出口中國牛肉約3成半。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）周一表示，距離澳洲提出舉行會議已超過四星期，但目前仍在等待與華就牛肉和大麥的關稅磋商。

【中澳貿易戰】中方拒接電話 澳洲欲就加大麥關稅對話

【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注

伯明翰更表示：

不幸的是直到現在，我們的磋商要求仍未獲滿足。這令人失望，因為我已多次強調。

（Unfortunately our requests for a discussion have so far been met negatively. That's disappointing, as I've emphasised time and time again.）

伯明翰強調，即使與其他國家（other countries）或發生分歧，但澳洲仍願意以尊重、體貼和冷靜的態度進行討論。但他表示，其他國家沒有作回應或友善地回報（reciprocate in kind）。

德銀：中國經濟將驚豔反彈 美國成最大攔路虎

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另外，中國早前發布對澳洲的旅遊警告, 指新冠疫情影響下，澳洲對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升，呼籲中國游客切勿前往澳洲旅游。

伯明翰反駁這是不正確的説法，他強調澳洲的領袖和社區都譴責種族主義，如澳洲發生暴力襲擊事件，國家也提供非常明確的程序供人舉報。

責任編輯：何穎兒

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