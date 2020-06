【名人金句】為何你要打死一世工？　3大科技巨頭教你改變人生

日做夜做,為何有些人可以做老闆,有些人只可以做打工仔?或者只是大家的思維模式不一樣而已,參考一下以下這3位科技巨頭的經典金句,活學活用,或者你就可以變得更成功!

1. Facebook創辦人朱克伯格 (Mark Zuckerberg)

朱克伯格是成功企業家的表表者,除創辦社交網站Fb改變了你我生活外,更是一個勇於挑戰自我的人。他的公開演說及訪問對話極具啟發性,當中不少說話更是激勵人心。

2011年,他接受加州理財集團Y Combinator其下的Y Combinator’s Startup School訪問,被問到企業家應具備的條件,他指:

2005年,他在史丹福大學一場招聘講座上發表公開演說,他坦言:

“People can be really smart or have skills that are directly applicable, but if they don’t really believe in it, then they are not going to really work hard.”

2. 蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)

喬布斯不用多介紹,他對蘋果的產品有想法,對人生亦有很多見解。記住這位天才創業家的一些金句,或許令你的人生有得著。

談工作:

「你的工作會佔了你人生中很大部份,想過一個豐盛人生,就去做你自己覺得偉大的事,要成就偉大的事,你必須先愛你做的工作。如果你還沒找到你想做的事,就繼續找,千萬別屈就於自己不喜歡的事。用盡所有心力去找,你會找到的。」

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.”