【汽車銷售】乘聯會︰5月汽車銷售增1.8% 6月料打破淡季規律

▲ 乘聯會公布，5月汽車銷量按增長1.8%，為近一年來首次。

乘聯會新月度報告顯示，5月中國乘用車市場零售達到160.9萬輛，按年增長1.8%；今年首5個月累計零售汽車數目為605.1萬輛，按年下跌26%，主要是受到春節偏早因素和疫情因素的雙重影響。

今年年初疫情以來，汽車銷售由1至4月增錄得跌幅，其中2月份更大跌78%。該會表示，4、5月汽車銷售表現按年大置持平，反映出疫情以來汽車銷量「谷底回升」的良好勢頭。

該會指出，隨着疫情緩解和各地學生陸續復課，家庭購車和換車需求持續釋放，汽車銷量增長。加上各地促消費政策逐步啟動，大幅改善了疫情後消費信心。

5月豪華車零售按年增長28%，消費升級的高端換購需求迅速回暖。主流合資品牌與自主領軍品牌的走勢總體較強，但車企零售分化愈加明顯，中小車企生存艱難。

6月料打破往年淡季市場規律

報告指出，6月有21個工作日，相對去年6月多兩個工作日，有利於車企產銷持續回升。5月汽車零部件進口19億美元，按月下降16%，按年下降24%，隨著5月的海外供應鏈逐步重啟，6月乘用車生產有望企穩。

6月的各地車展已經正常啟動，加之各地促消費政策的持續推進，6月份市場也將打破往年淡季市場規律，會繼續恢復性增長。隨著國家鼓勵自主經營的就業思路轉變，更多人考慮購車實現自主創業謀生，對車市需求的促進也會有所體現。

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