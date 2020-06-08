雀巢咖啡聯吉卜力工作室前成員推廣告　題材貼地獲讚

雀巢咖啡於上周五（5日）釋出動畫廣告，背景是以香港為主，有不少網民看完後，指出畫風與「你的名字」相似，而廣告中的標語則為「真正醒晨，就係比本分人做多一分」。有網民表示，廣告內容呈現香港生活發生的事, 大讚「高質」。

相關文章：【派錢1萬】人開你又開？ 3個開ZA Bank拎回贈的「魔鬼細節」

相關文章：蘋果首次參與「天貓618」 勢谷起購買力

當中較為受注目的便是負責角色設計、動畫導演的新井陽次郎和美術監督的渡邉 丞。因新井陽次郎曾是吉卜力工作室成員，而渡邉 丞則曾在「你的名字」美術監督及「天氣之子」擔任美術設計。

▲ 廣告中亦有不少以港島區為主的畫面。（影片截圖）

廣告片長2分鐘，呈現了香港具標誌性的地點，如電車站、紅綠燈等，並以港島街頭風境為主。此外，雀巢咖啡廣告內還有的士拒載、地產職員「跑數」以至醫護人員上班壓力等。

▲ 影片中，以日本風格描繪香港街景。（影片截圖）

在網上亦有網民讚嘆廣告製作，「依啲先係廣告，有意思有正能量係入面」、「點解我睇到會不自覺流眼淚 好撚滾動sosad」、「好正好地道嘅廣告！題材採用咗好多香港現實寫照！多謝製作團隊！」。不過亦有人指部分劇情甚為離地，「遲到仲叫人搭叮叮」、「以為香港人畫到咁靚 原來全部日本director」。

▲ 的士拒載亦成為影片內容的一部分。（影片截圖）

相關文章：【數據出錯】美國5月失業率 由13.3%修正至16.3%

▲ 地產職員跑數亦是在香港會看刑的畫面之一。（影片截圖）