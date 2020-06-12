【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）

科網巨企京東 （新上市編號：09618） 昨截止招股，市場消息指，京東公開發售部分錄得逾39萬人認購，已超越網易 （09999） 逾37萬人認購。京東公開發售部分超購錄得近180倍，凍資約2800億元。

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按回撥機制，京東公開發售股份部分將會由佔今次發行規模5%，增加至12%。京東香港發行股數增至1596萬股，以每手50股計，最多可供分配31.92萬手京東，已不可能滿足39萬名認購投資者。

京東國際配售部分佔比回落至88%，即約1.17億股。京東另有15%超額配售權，涉及另外1995萬股。

以京東定價226港元計，連同超額配售權，最高集資額達345.7億元。計及超額配售權前，集資額仍達300億元。

京東6月18日掛牌，值得注意是，京東上市編號9618，隱含公司創辦日期和年度促銷活動「618」。

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編輯：陳華