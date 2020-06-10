【新股IPO】京東最新孖展認購累計590億　港股招股價較ADR高3.5%（不斷更新）

▲ 圖：京東創始人劉強東。科網巨企京東回港二次上市，入場費一手11,919元。

科網巨企京東 （新上市編號：09618） 今截孖展認購，累計孖展額達590億元，以公開招股部分佔15.69億元計，相當於超額認購約36.6倍。綜合多家券商意見，認為京東今日招股反應慢熱，因美股相對港股招股價便宜，投資者仍在等待今晚美股表現，觀望氣氛濃厚。京東（美：JD）ADR於美股靠穩，以昨晚（9日）收市折算港股為227.93元，港股招股價仍溢價達3.5%。

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現綜合多家券商數據，輝立孖展佔160億元、大華繼顯100億元、耀才佔91億元、富途佔81億元、英皇佔48億元、凱基證券佔40億元、信誠佔28億元、時富金融8.3億元、致富佔7億元、華盛證券佔4.31億元、羚嘉佔3.6億元、利弗莫爾佔3.05億元，玖富佔2.25億元，uSMART佔1.97億元，第一上海佔2.99億元。

耀才證券表示，預計為京東預留孖展數額大約為300億元，較網易多5成。信誠預期為京東預留孖展額150億元。凱基證券推出認購京東孖展優惠，利率低至2%；輝立孖展利率低至1.88%；大華繼顯孖展利率1.98%。

京東香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，本周四（11日）截止認購，6月18日掛牌。值得注意是，京東上市編號9618，隱含公司創辦日期和年度促銷活動「618」。

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編輯：陳華