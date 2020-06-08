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【新股IPO】京東孖展認購額逾142億元　投資者期待今晚美股表現（不斷更新）

金融經濟 17:02 2020/06/08

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圖：京東創始人劉強東。科網巨企京東回港二次上市，入場費一手11,919元。

科網巨企京東 （新上市編號：09618） 首日招股，綜合多家券商數據，截至下午4時30分，累計孖展額約142.67億元，以公開招股部分佔15.69億元計，相當於超額認購約9倍。京東（美：JD）ADR於美股開市前升逾3.3%，報61美元，已略高於港股招股價。

多間券商孖展數據顯示，耀才孖展佔60億元，富途佔32.74億元，凱基證券佔30億元，信誠佔12億元。華盛證券佔2.78億元，利弗莫爾佔2.43億元，玖富佔1.46億元，uSMART佔1.26億元。

凱基證券推出認購京東孖展優惠，利率低至2%。

耀才證券表示，由於京東美股上周五創新高，首日認購表現較網易 （新上市編號：09999） 好，目前市場暫時處於觀望狀態，投資者仍在留意今晚京東在美股的表現。預計為京東預留孖展數額大約為300億元，較網易多5成。

信誠預期為京東預留孖展額150億元。該行指，京東首日反應慢熱，如果今晚京東美股續造好，或能帶動投資者認購熱情。

京東香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，本周四（11日）截止認購，6月18日掛牌。值得注意是，京東上市編號9618，隱含公司創辦日期和年度促銷活動「618」。

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編輯：陳華

香港股票 美股 孖展 IPO 京東（09618） 網易－S（09999） 京東（美：JD） 網易（美：NTES）

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