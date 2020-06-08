【定期存款】3中資行鬥減港元定存息 無懼熱門中概股IPO搶資

▲ 創興今天減3個月港元定存息0.1厘，新息率報1.45厘。

政府終拍板向市民派錢一萬元的細節，下周日（6月21日）開始作登記。不過，有3間中資行暫未有以超高息搶此千億元商機，反而因應一個月港元拆息續跌，而鬥減港元定期存款息率，創興 （01111） 、集友及建行亞洲，不約而同齊於今天（6月8日）同減港元定存息，更主力向3個月或以下的較短存埋手。專家以本港銀行體系仍水浸，預計業界暫仍採減快加慢的格局。

創興把3個月港元定存年息削減0.1厘，現時的新息率報1.45厘，入場費為100萬元新資金。建行亞洲亦向3個月期港元定存開刀，息率微削0.05厘，新報1.5厘，門檻為10萬元，且須指定理財戶以手機或網銀開立。

至於另一中資行、集友的減幅相對輕手，港元定存一個月年息微削0.02厘，但新息率失守一厘大關，至僅得0.98厘，起存額也是10萬元。

1個月拆息7連跌，今天險守0.8厘；但受新股凍資影響的一周拆息，卻微升至0.46厘。網易 （新上市編號：09999） 公開招股市傳鎖資逾2,300億元，及至本周三（10日）才解禁，周四（11日）正式掛牌；京東 （新上市編號：09618） 則於今天招股，市傳公開募集部分，以至國際配售已獲超額認購。

港滙轉強，金管局自上周五（5日）兩日內3度須入市沽出港元，累計接錢97.35億元，本港銀行體系於明天（9日）結算後，將升至1,045億元；也是自2018年8月以來重越千億大關，凸顯本港水頭甚充足。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪