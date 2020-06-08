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【新股IPO】大新中銀恒生推京東認購優惠 孖展利率低至1.68厘

金融經濟 16:33 2020/06/08

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京東今日踏入招股，本地銀行推出認購優惠吸客。

內地電商公司京東 （新上市編號：09618） 今日（6月8日）起公開招股，本地銀行相繼推出優惠吸客，包括豁免認購手續費及推出新股融資優惠利率：

恒生銀行

恒生客戶在6月8日至6月11日期間，經個人e-Banking或自動化新股認購熱線，認購新股可享100元手續費全免，若申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，低至1.9%

恒生新證券客戶於推廣期內成功下載及登入「恒生投資快」，並開立新證券戶口可享50元現金獎賞，透過「恒生投資快」買入港股或A股通股票可享無限次零佣金，存入港股至新證券戶口可享3600元現金獎賞。

該行現有證券客戶於推廣期內透過「恒生投資快」買賣港股或A股通股票，可享首單買賣零佣金，其後佣金0.18%。

中銀香港

中銀香港推出「京東」新股認購及融資認購優惠。如客戶於6月8日至11日「京東」公開招股期內經中銀香港認購，可獲豁免新股認購手續費。另外，中銀香港推出新股融資認購優惠，融資成數高達90%，年利率劃一1.68%，最低借款金額為港幣10萬元。融資申請額度有限，先到先得。

此外，透過中銀香港手機銀行開立新證券賬戶及美股服務，可享港幣100元電子超市禮券，兼享首6個月無上限買入港股、中國A股或美股零經紀佣金優惠。存入港股或中國A股，可享4,000元中銀信用卡免找數簽賬額。

大新銀行

大新銀行推出京東新股認購貸款優惠，客戶認購可享豁免手續費，貸款利率低至1.68%（只適用於貸款額達50萬至500萬元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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編輯：陳健婷

 

香港股票 京東（09618） IPO 京東（美：JD）

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