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【航班復飛】阿聯酋航空恢復來往香港航線 每週三班

金融經濟 16:29 2020/06/08

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阿聯酋航空恢復來往香港的航班

阿聯酋航空表示，在阿聯酋政府宣布取消對過境旅客服務的限制後，由6月15日起，來往16個城市的航班將為重新投入服務，其中來往香港的航班班次為每週3班，使阿聯酋航空的航班恢復至覆蓋全球29個城市，而乘客現時可於杜拜轉機。

本月15日起，阿聯酋航空恢復往來杜拜及16個城市的航班，包括：巴林、曼徹斯特、蘇黎世、維也納、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約 (JFK)、首爾、吉隆坡、新加坡、雅加達、台北、香港、珀斯和布里斯班。

從6月8日開始，阿聯酋航空將為巴基斯坦旅客提供從卡拉奇、拉合爾和伊斯蘭堡出發的航班，往返其他阿聯酋境內的目的地。

另外，阿聯酋航空將在其原定的貨運航班上，同時為旅客提供航班服務，從杜拜飛往倫敦希斯路、法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、芝加哥、多倫多、悉尼、墨爾本和馬尼拉等地。

阿聯酋航空表示，由於大部分國家地區仍實施旅遊限制，建議旅客在出發前應先查詢目的地的出入境要求。

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編輯：謝智聰

航空 阿姆斯特丹 德里 多倫多 新加坡 阿聯酋 巴林 馬德里 法蘭克福 米蘭

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