【三星手機】Galaxy A21s 6月12日推出　四鏡頭兼具高續航力

▲ Samsung Galaxy A21s將於本於12日正式在港發售，建議零售價為港幣1,898元，並提供白及藍兩款機身顏色選擇。

繼Galaxy M11、A31後，三星（Samsung）終於宣布，將於6月12日推出Samsung Galaxy A21s智能手機，搭載6.5吋大屏幕，四鏡頭相機以及長續航力電池，以實用、功能全面推出手機競爭市場。

Galaxy A21s是Samsung近期推出的入門手機，主打四鏡頭設計及高續航力使用體驗。手機配備6.5吋Infinity-O全屏幕顯示，並搭載長方型窄邊框模組主鏡頭，螢幕比例為 20 : 9，讓用戶擁有更佳的視覺體驗。產品規格方面，Samsung Galaxy A21s搭載4800萬像主鏡頭，還有800萬像超廣角鏡頭、200萬像景深鏡頭和200萬像40mm微距鏡頭等多功能相機，而前置自拍鏡頭為1300萬像。同時，為了加強拍攝效果，更提供自拍對焦、景深即時預覽和實時美圖等實用相機功能。

▲ Samsung終於宣布，將於6月12日推出Samsung Galaxy A21s智能手機，搭載6.5吋大屏幕，四鏡頭相機以及長續航力電池，以實用、功能全面推出手機競爭市場。（Samsung官方圖片）

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此外，手機更設置特大容量，內建6GB RAM + 64GB ROM，配備Exynos 850處理器，而電池容量則為5000mAh大容量電池，支援15W有線快速充電。機背設有指紋及臉部識別，並支援三卡槽（2 SIM卡槽+ 1 microSD卡槽）以及中港兩地3G及4G制式。

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價格方面，Samsung Galaxy A21s將於本於12日正式在港發售，建議零售價為港幣1,898元，並提供白及藍兩款機身顏色選擇。

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責任編輯：施雯雯