  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 17:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【三星手機】Galaxy A21s 6月12日推出　四鏡頭兼具高續航力

科技 16:37 2020/06/08

分享：

Samsung Galaxy A21s將於本於12日正式在港發售，建議零售價為港幣1,898元，並提供白及藍兩款機身顏色選擇。

繼Galaxy M11、A31後，三星（Samsung）終於宣布，將於6月12日推出Samsung Galaxy A21s智能手機，搭載6.5吋大屏幕，四鏡頭相機以及長續航力電池，以實用、功能全面推出手機競爭市場。

Galaxy A21s是Samsung近期推出的入門手機，主打四鏡頭設計及高續航力使用體驗。手機配備6.5吋Infinity-O全屏幕顯示，並搭載長方型窄邊框模組主鏡頭，螢幕比例為 20 : 9，讓用戶擁有更佳的視覺體驗。產品規格方面，Samsung Galaxy A21s搭載4800萬像主鏡頭，還有800萬像超廣角鏡頭、200萬像景深鏡頭和200萬像40mm微距鏡頭等多功能相機，而前置自拍鏡頭為1300萬像。同時，為了加強拍攝效果，更提供自拍對焦、景深即時預覽和實時美圖等實用相機功能。

Samsung終於宣布，將於6月12日推出Samsung Galaxy A21s智能手機，搭載6.5吋大屏幕，四鏡頭相機以及長續航力電池，以實用、功能全面推出手機競爭市場。（Samsung官方圖片）

【5G手機】韓媒爆料　Galaxy Note 20傳於8月5日線上發布

三星夥Mastercard推借記卡　夏季美國推出　

此外，手機更設置特大容量，內建6GB RAM + 64GB ROM，配備Exynos 850處理器，而電池容量則為5000mAh大容量電池，支援15W有線快速充電。機背設有指紋及臉部識別，並支援三卡槽（2 SIM卡槽+ 1 microSD卡槽）以及中港兩地3G及4G制式。

​【拉攏蘋果】印度放寬製造業條款　或成iPhone最大出口國

價格方面，Samsung Galaxy A21s將於本於12日正式在港發售，建議零售價為港幣1,898元，並提供白及藍兩款機身顏色選擇。

>>立即參加 hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

責任編輯：施雯雯

相關文章

【5G手機】韓媒爆料　Galaxy Note 20傳於8月5日線上發布
2020/06/07
【5G手機】韓媒爆料　Galaxy Note 20傳於8月5日線上發布
​【拉攏蘋果】印度放寬製造業條款　或成iPhone最大出口國
2020/06/02
​【拉攏蘋果】印度放寬製造業條款　或成iPhone最大出口國
三星夥Mastercard推借記卡　夏季美國推出　
2020/05/29
三星夥Mastercard推借記卡　夏季美國推出　
【5G手機】5G或令個人資料外洩？三星用家三招學懂保私隱
2020/05/26
【5G手機】5G或令個人資料外洩？三星用家三招學懂保私隱
三星正式退出VR市場　9月30日終止服務
2020/05/19
三星正式退出VR市場　9月30日終止服務
4G 6G Samsung Galaxy A 相機 智能手機 處理器 鏡頭

下一篇文章

【領先動森】打破《動物之森》銷量　微軟Minecraft新作有何特別？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【八達通xApple Wallet】舊款iPhone都可以用到八達通？
【八達通xApple Wallet】舊款iPhone都可以用到八達通？
【5G手機】韓媒爆料　Galaxy Note 20傳於8月5日線上發布
【5G手機】韓媒爆料　Galaxy Note 20傳於8月5日線上發布
Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意
Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意
【中小企教室】WhatsApp Business懶人包　免費整理、快速回覆
【中小企教室】WhatsApp Business懶人包　免費整理、快速回覆
【物聯網】管理企業IoT裝置　H3C推新EPS終端管理系統
【物聯網】管理企業IoT裝置　H3C推新EPS終端管理系統
【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？
【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？