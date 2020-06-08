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富瑞︰低息及中概股回流利好 恒指今年上望3萬點

金融經濟 16:09 2020/06/08

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富瑞認為，港股今年有望升至3萬點。

港區國安法及中美摩擦升級等問題未解決，令港股波動持續。惟富瑞在最新的研究報告中預測，在美國低利率策及加上中概股紛紛回流第二上市的情況下，恒指今年內有望升至3萬點。 

富瑞於報告中指出，香港是少數很可能在2019年及2020年連續兩年錄得經濟衰退的經濟體。然而，恒生指數作為港股的指標，已很難代表香港本地的經濟情況（hardly represents the SAR anymore），因為恒指成分股企業多數來自內地。

美國聯儲局早前大幅減息，目前聯邦基金利率已接近零，美匯指數亦自3月的高位回落了逾7%。富瑞認為，低息環境下港美拆息差距拉闊，加上美匯下跌，意味着將會有強勁的資金流入香港。

與此同時，美國擬收窄對在美上市的中概股的限制，料將加強香港作為區域金融中心的地位。而同股不同權（WVR）的股份未來料將納入恒指，推動指數進一步上揚。

港股市難大跌

報告又認為，在香港及內地均有上市的「A+H股」中國企業在兩地的股價差異最終會收窄，這些企業在港的股價下跌空間有限。其次，美國利率在未來3年難以上調，令港元得具吸引力；港股會受人民幣幣走勢影響，而中國經濟數據料會好轉。

富瑞保守估計，港股的波動可能會持續到6月初，今年下半年有望見30000點。

相關文章︰【港滙接錢】金管局密密接錢　港股必定有升幅？

納指又新高 新經濟股染藍為恒指添動力

香港股票 港區國安法 第二上市 港元 同股不同權 美國聯儲局
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