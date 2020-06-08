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【網易IPO】潮流興網紅經濟　網易創辦人丁磊「首秀」直播帶貨

股樓投資 17:09 2020/06/08

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網易將於周四（11日）掛牌，招股定價123元，以目前網易ADS股價計，暫時看來首日掛牌的贏面不小。網易創辦人兼CEO可能見招股反應不錯，於是計劃在網上「派福利」，準備在周四晚，在「快手」和「網易嚴選」上進行直播帶貨，以大幅折扣開倉，順便與粉絲見面。

相關文章：【網易IPO】美國ADS股價急升　網易定價123元散戶贏面高

事實上，最近有許多名人轉做直播帶貨，好像格力電器董事長董明珠似乎也做上癮，不時在網上直播推銷自家品牌的產品，曾在30分鐘直播，創造出1億元人民幣的交易額。

相關文章：【新股IPO】9999網易確定發售價每股123元 較美股現價折讓6.7%

網易透露，丁磊在直播將會推薦網易嚴選、遊戲、有道、雲音樂、味央等業務的產品，並提供大折扣。而入選的產品均為丁磊本身熟悉和喜愛的產品，如暢銷的人體工學椅、猫糧、詞典筆及網易味央的豬肉。

相關文章：【中概股回歸】京東美股勁彈5%　網易創新高若抽中IPO暫可賺886元

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撰文 : 林衛

丁磊 香港股票 IPO 網易－S（09999）

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