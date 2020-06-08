特朗普民望大落後 拜登足50%希拉莉也未試過

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【美國示威】前國務卿鮑威爾拒撐特朗普 票投拜登
距離11月美國大選只有半年，但美國總統特朗普屋漏偏逢連夜雨，新冠肺炎疫情加上美國反種族歧視示威，都令特朗普領導形象受挫。民調顯示特朗普民望大落後，大選對手拜登支持度則達到50%里程碑。拜登現時這種優勢，乃2016年美國總統大選民主黨候選人希拉莉當年從未有過。
美國近日多項民調顯示，假設總統大選由特朗普對戰拜登，超過50%受訪者都回答會投票予拜登。綜合多個民調，拜登「得票率」亦高達49.6%，遙遙領先特朗普超過7個百分點。
|特朗普 vs 拜登民調
|民調
|拜登
|特朗普
|拜登領先（百分點）
|綜合平均
|49.6
|42.4
|7.2
|NBC/華爾街日報
|49
|42
|7
|Emerson
|53
|47
|6
|NPR/PBS/Marist
|50
|43
|7
|IBD/TIPP
|45
|42
|3
|Monmouth
|52
|41
|11
|CNBC
|48
|41
|7
|經濟學人/YouGov
|47
|40
|7
|ABC/華盛頓郵報
|53
|43
|10
|皆為5月底至6月初民調
|資料來源：RealClearPolitics
拜登對特朗普現時這種優勢，希拉莉當年從未有過。有線新聞網（CNN）指出，希拉莉2016年大選對特朗普民調從未達到50%，當年6月只有42%。（美國總統大選非直選，不單計民眾投票意向下，外界當年預測希拉莉勝選機會為80%。）
分析認為，儘管特朗普的固有票源並未流失，他卻未能爭取中間派和游離選民支持。共和黨以至特朗普政府前官員近日紛紛抨擊特朗普，以至表明支持拜登，都無助特朗普選情。
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責任編輯：方圓之