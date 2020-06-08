▲ 【美國示威 美國大選】特朗普民望大落後 拜登足50%希拉莉也未試過

距離11月美國大選只有半年，但美國總統特朗普屋漏偏逢連夜雨，新冠肺炎疫情加上美國反種族歧視示威，都令特朗普領導形象受挫。民調顯示特朗普民望大落後，大選對手拜登支持度則達到50%里程碑。拜登現時這種優勢，乃2016年美國總統大選民主黨候選人希拉莉當年從未有過。

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美國近日多項民調顯示，假設總統大選由特朗普對戰拜登，超過50%受訪者都回答會投票予拜登。綜合多個民調，拜登「得票率」亦高達49.6%，遙遙領先特朗普超過7個百分點。

特朗普 vs 拜登民調 民調 拜登 特朗普 拜登領先（百分點） 綜合平均 49.6 42.4 7.2 NBC/華爾街日報 49 42 7 Emerson 53 47 6 NPR/PBS/Marist 50 43 7 IBD/TIPP 45 42 3 Monmouth 52 41 11 CNBC 48 41 7 經濟學人/YouGov 47 40 7 ABC/華盛頓郵報 53 43 10 皆為5月底至6月初民調 資料來源：RealClearPolitics

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拜登對特朗普現時這種優勢，希拉莉當年從未有過。有線新聞網（CNN）指出，希拉莉2016年大選對特朗普民調從未達到50%，當年6月只有42%。（美國總統大選非直選，不單計民眾投票意向下，外界當年預測希拉莉勝選機會為80%。）

分析認為，儘管特朗普的固有票源並未流失，他卻未能爭取中間派和游離選民支持。共和黨以至特朗普政府前官員近日紛紛抨擊特朗普，以至表明支持拜登，都無助特朗普選情。

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責任編輯：方圓之